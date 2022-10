Elisa Esposito ha espresso le sue critiche contro OnlyFans, la piattaforma di contenuti per soli adulti a cui si è iscritta circa un anno fa.

Elisa Esposito contro OnlyFans

La prof di corsivo Elisa Esposito da oltre un anno è approdata su OnlyFans, la piattaforma di contenuti esclusi per soli adulti (a pagamento) che, a suo dire, le avrebbe causato alcuni problemi sia in rapporto di followers (molti avrebbero smesso di seguirla) sia per via delle critiche da lei ricevute.

“Le uniche cose facili di OnlyFans sono i soldi e fare l’iscrizione. Ma prima di farla pensateci su due volte, e anche di più”, ha dichiarato la star di TikTok che, a Radio 105, ha svelato tutti i motivi per cui secondo lei OnlyFans non sarebbe una piattaforma per tutti:

“La prima è che sicuramente, è un dato di fatto, perderai persone che non sono d’accordo con questa tua scelta. Ogni creator che ha OnlyFans può confermare.

La seconda è che prenderai insulti 24 ore su 24. Se non sei pronta psicologicamente a questo, non aprirlo. La terza è che verrai vista in modo diverso da tutti. Agli occhi di tutti, anche se sei la persona più santa del mondo risulterai una poco di buono. Ormai ho OnlyFans da quasi un anno e vi giuro che psicologicamente vi distrugge. È un lavoro di m…, se così si può definire. Vi porta soldi o cose, ma vi distruggerà tutto il resto.

La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità. Tutto questo per colpa della gente che è davvero cattiva e frustrata”, ha dichiarato Elisa Esposito, che ha praticamente sconsigliato gli utenti dall’aprire un profilo sulla nota piattaforma. Nei giorni scorsi l’influencer si era anche scagliata contro coloro che l’avevano aspramente criticata per via dei suoi video su OnlyFans.