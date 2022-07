Elisa Esposito ha smentito la news che la vede scartata dal GF Vip 7 per aver spoilerato sui social la sua presenza. Secondo la prof di corsivo, non è stato Alfonso Signorini a farla fuori, ma è stata lei a rifiutare l’ingaggio.

Elisa Esposito al GF Vip 7?

Qualche giorno fa, un chiacchiericcio sempre più insistente vedeva Elisa Esposito pronta per un colloquio con gli autori del GF Vip 7. Ad aver lanciato la news è stata la stessa professoressa di corsivo, con un video social che non lasciava spazio a dubbi. A distanza di qualche giorno, però, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha annunciato la sua mancata partecipazione al reality più spiato d’Italia. Ha dichiarato:

“Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio”.

Elisa Esposito: la sua versione sul GF Vip 7

Adesso a parlare è la stessa Elisa che, via social, ha fornito la sua versione dei fatti sul GF Vip 7. Secondo la Esposito, non è stato Alfonso Signorini a farla fuori, ma è stata lei a rifiutare l’ingaggio. Come mai? Al momento, non è dato saperlo. Di certo, la versione di Amedeo Venza appare di gran lunga più credibile.

I papabili concorrenti del GF Vip 7

In attesa di scoprire la verità su Elisa Esposito e il GF Vip 7, diamo uno sguardo ai papabili concorrenti del reality più spiato d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni, pronti a diventare Vipponi ci sono: Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Antonella Ferrari, Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Asia Gianese, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi, Gegia, Gigliola Cinquetti, Giovanni Ciacci, Patrizia Groppelli e Wilma Goich.