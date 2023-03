Elettra Lamborghini, la tutina lilla è tendenza: marca e prezzo

Elettra Lamborghini è una cantante e un personaggio televisivo non solo molto noto ma anche molto amato dal pubblico. Da poco Elettra ha debuttato come nuovo giudice alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent“, dove, nel corso di ogni puntata, è riuscita a stupire tutti con i suoi meravigliosi outfit. In questo articolo ci soffermeremo sulla tutina lilla indossata da Elettra Lamborghini al suo debutto a “Italia’s Got Talent“..

Elettra Lamborghini: la tutina lilla indossata a Italia’s Got Talent

Elettra Lamborghini è sicuramente un personaggio eccentrico e molto amato dal pubblico. La ricca ereditiera, è infatti la nipote di Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, il fondatore del noto marchio automobilistico omonimo, è una vera e propria icona di stile, in ogni sua apparizione televisiva e non, non si può che rimanere incantati dal suo look, sempre impeccabile e in grado di risaltare al meglio le sue forme. A inizio marzo Elettra Lamborghini ha debuttato come giudice alla trasmissione “Italia’s Got Talent”, che quest’anno non solo ha cambiato canale, passando a Disney Plus, ma ha anche rinnovato il cast. Come giudici insieme ad Elettra troviamo il noto tiktoker Khaby lame, insieme ai soliti Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione ci sono invece Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, al posto di Ludovica Comello.

Nonostante la musica resti la sua più grande passione, Elettra Lamborghini ha deciso comunque di cimentarsi in questa nuova avventura. Al suo esordio la ventottenne cantante bolognese ha sfoggiato un bellissimo abito lilla con una maxi scollatura sulla schiena e il collo alto che ha lasciato sia i concorrenti che il pubblico senza fiato. Elettra ha optato per i capelli raccolti in due micro chignon, con una treccina che incornicia il viso, un trucco importante e perfetto per le caratteristiche del suo viso. Sul suo profilo ufficiale Instagram Elettra Lamborghini ha pubblicato le foto del suo outfit, completato da un paio di maxi zeppe coordinate in stile Barbiecore che oggi va tanto di moda tra le star.

Nel dettaglio il vestito indossato da Elettra Lamborghini è stato creato da Amazuìn, è aderente, ha le maniche lunghe, il collo rialzato e presenta una grande scollatura sulla schiena, lasciata in pratica nuda. Sulla scollatura posteriore inoltre sono presenti dei dettagli intagliati e lacci regolabili.

Elettra Lamborghini: quanto costa la tutina lilla indossata a Italia’s Got Talent

L’abito indossato da Elettra Lamborghini durante il suo debutto come giudice alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent” è targato Amazuìn e ha un costo di 360 euro. A completare il look della cantante di “Pem Pem“, “Mala“, “Tòcame“, “Fanfare“, “Musica (e il resto scompare)” e “Bombonera“, troviamo una calzatura di lusso, ovvero il modello Nikki di De Silla di colore fucsia Bouganville. La scarpa presenta un tacco alto con plateau e con cinturino regolabile alla caviglia e ha la punta arrotondata. Scarpe perfette da abbinare al vestito. Il costo delle scarpe è di 615 euro. Elettra Lamborghini ha impreziosito il proprio outfit indossando dei bracciali colorati e un paio di orecchini coordinati targati De Liguoro.