Elettra Lamborghini è la regina assoluta della sensualità e in vacanza non perde occasione per sfoggiare tutti i suoi bikini di alta moda

Elettra Lamborghini va in vacanza e tra una spiaggia e l’altra non perde secondo per immortalare il momento e per indossare bikini firmatissimi. Il risultato? Scatti mozzafiato e una bellezza disarmante.

I bikini di Elettra Lamborghini sono griffati: ecco i brand sfoggiati in vacanza

Che Elettra Lamborghini sia un vulcano di energia e di simpatia è ormai assodato. La cantante, però, è anche una delle donne più sexy degli ultimi tempi e, fiera del suo corpo, non si nasconde dall’indossare bikini aderenti super griffati. Verso metà febbraio 2023 Lamborghini ha trascorso qualche giorno in Florida, in compagnia del marito Afrojack. Arrivati a Miami i due hanno deciso di rilassarsi all’insegna del comfort, del sole e di attimi indimenticabili con vista direttamente sull’oceano. La coppia, inoltre, è stata immortalata insieme al grande David Guetta e alla fidanzata, Jessica Ledon. Tra divertimento, chiacchere e sana compagnia, i riflettori non hanno potuto fare a meno di catturare l’immagine di Elettra, splendida con i suoi bikini di alta moda. Non è la prima volta che la cantante sceglie costumi firmati: anche a Natale 2022, infatti, è stata immortalata in una delle sue vacanze con bikini di lusso.

Il primo bikini è targato Fendi

Tra le varie fotografie (che lei stessa ha anche postato sui suoi social media), la vediamo indossare un bikini brandizzato Fendi dal valore di circa 450 €, accompagnato da un caftano a righe e ciabattine Hermès da ben 735 €: un look da spiaggia super high cost.

Il secondo bikini? Un immancabile Gucci

A quanto pare Elettra Lamborghini ha messo in valigia diversi capi da spiaggia niente male. Dopo avere sfoggiato il suo bikini Fendi, infatti, la cantante si è divertita a scattare qualche foto per i social indossando un altro capo super fashion. Si tratta di un costume cut out asimmetrico brandizzato Gucci, indossato in occasione delle vacanze di Natale a Dubai. Il modello scelto dalla cantante è cosparso dalle famose doppie “G” e il prezzo si aggira attorno ai 490 €: un prezzo decisamente high cost.

Dulcis in fundo, Versace

Poteva mancare all’appello Versace? Impossibile. Ecco che Elettra Lamborghini conquista tutto il web con i suoi scatti super sensuali indossando diversi modelli ideati da Donatella Versace. In Egitto, ad esempio, Lamborghini sfoggia un bikini rosa con slip taglio a V ultra sexy. Dando un veloce sguardo sul sito ufficiale del brand, un modello simile ma in nero, vede il pezzo sopra pari a € 195, mentre per il pezzo sotto € 165. Inoltre, non è mancato anche un modello intero total red, indossato dalla regina del twerk in Florida e il cui prezzo si aggira attorno ai 275 €.

Elettra Lamborghini ha ufficialmente lanciato la tendenza dei costumi griffati: Fendi, Gucci, Versace, sono questi i brand che lei ha scelto di portare in vacanza e i risultati non potevano che essere viralissimi. Solare, sorridente e sensualmente unica, Elettra Lamborghini ama il suo corpo e non ha paura di mostrarlo. L’estate 2023 vedrà esplodere costumi griffati in spiaggia? Non possiamo saperlo, ma potrebbe essere un’opzione.