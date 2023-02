Dopo un periodo complesso da lei stessa raccontato in diretta tv, Elettra Lamborghini ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax con suo marito Dj Afrojack.

Elettra Lamborghini in vacanza

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Elettra Lamborghini che, in diretta tv, ha ammesso di essersi affidata a uno psicologo per cercare di superare alcuni traumi del suo passato.

L’ereditiera nelle ultime ore è stata avvistata in compagnia del marito, Dj Afrojack, con cui ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna della spensieratezza e dell’amore. I due sono stati avvistati in spiaggia mentre prendevano il sole e l’ereditiera ha come sempre sfoggiato le sue curve da capogiro, incurante dei paparazzi attorno a lei.

Il periodo difficile

Ospite del programma di Alessandro Cattelan Elettra Lamborghini ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha svelato per la prima volta di stare attraversando un periodo difficile.

“Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”, ha svelato l’ereditiera, e ancora: “Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”.