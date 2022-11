Il 2023 vede l’aggiornarsi del catalogo televisivo; tra le novità del nuovo anno anche il nuovo talk Rai condotto da Eleonora Daniele. Il nome è Storie di madri e sarà completamente dedicato alle donne.

Eleonora Daniele conduce Storie di madri

Stando ai diversi rumors circolanti sul web sarà la giornalista e conduttrice Eleonora Daniele il volto del nuovo talk show Rai. Il programma si chiamerà Storie di madri e con molta probabilità andrà in onda ogni lunedì in seconda serata su Rai 1.

A quanto pare Storie di madri prenderà il posto di Sette Storie di Monica Maggioni, dal 7 novembre 2022 sotto il timone di Giancarlo De Cataldo con Cronache criminali.

Il talk show arriverà in televisione a partire da febbraio 2023 (probabilmente dal 6 febbraio 2023), ma che cosa tratterà? A quanto pare il programma guidato da Eleonora Daniele racconterà la vita delle mamme e la loro quotidianità, tra figli, figlie, casa e lavoro. Grazie anche alla presenza di testimonianze dirette, di interviste e di storie di vita reale, Storie di madri cercherà in tutto e per tutto di entrare in contatto empatico con tutte le madri d’Italia.

Una decisione che non è passata inosservata e che, considerando la situazione politico-sociale dell’Italia odierna, fa anche riflettere. Il fatto stesso di mandare in onda un programma dedicato alle “madri”, fa pensare a una netta similitudine con la figura della nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana e tutto questo non me lo potete togliere“, il tormentone diventato virale un po’ ovunque, social media compresi.

A quanto pare, però, e considerando le lunghe tempistiche per costruire un programma da zero, Storie di madri è stato pensato e ideato da tempo, ma solamente in tempi recenti è stato inserito nel nuovo calendario delle programmazioni televisive. Similitudini o meno, il nuovo programma farà il suo debutto a febbraio 2023 e l’attesa si fa già sentire, tra opinioni contrastanti e curiosità.

La conduttrice Eleonora Daniele avrà il compito di gestire il talk show; già noto volto del programma Storie italiane, Daniele si ritoverà a gestire un programma tutto al femminile, in cui a parlare saranno proprio le donne, raccontando senza filtri gli alti e bassi della vita, la gestione famigliare, la gestione del lavoro, il cercare continuamente di incastrare vita lavorativa e vita privata: parole, immagini, verità, sono queste le parole chiave che Eleonora Daniele porterà avanti, non senza emozioni:

Io in tv mi occupo di storie di cronaca nera, senza connotazioni e senza nessuna etichetta politica. Nel mio nuovo programma non ci saranno solo storie di donne, ma anche storie di famiglie intere che sono state sconvolte da fatti di cronaca.

La conduttrice si è mostrata emozionata ed entusiasta per il nuovo progetto che la aspetta; una donna che racconta le donne, un messaggio di condivisione e un forte desiderio di entrare in sintonia con le protagoniste del nuovo talk Rai. Si aspettano grandi ascolti e grande coinvolgimento: una nuova avventura sta per cominciare.