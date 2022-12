Edoardo Vianello ha commentato la cotta dell’ex moglie Wilma Goich per Daniele Del Moro. Il cantante, anche se in modo velato, ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex consorte.

Edoardo Vianello sulla cotta di Wilma per Daniele

Intervistato dal settimanale Di Più Tv, Edoardo Vianello si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell’ex moglie Wilma Goich. La donna, da quando ha messo piede al GF Vip 7, l’ha descritto come un vero e proprio latin lover, sottolineando che i suoi infiniti tradimenti hanno portato alla fine del loro matrimonio. Edoardo, ovviamente, è del parere opposto. A tradire è stata lei e la sua cotta per il coinquilino Daniele Dal Moro ne è la prova.

Le parole di Edoardo Vianello

Vianello, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

“Se ho saputo di lei e Daniele? Sì me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia ‘distratta’ da questo amore giovanile. Contento che sia felice dopo avere tanto sofferto nella sua vita. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata a dire la verità”.

Edoardo ha sottolineato che la cotta di Wilma per Daniele non fa altro che dimostrare che lo “sciupafemmine” della coppia non era lui.

Wilma sensibile al fascino maschile

Anche se la cotta di Wilma per Daniele non porterà alla nascita di nessuna storia d’amore, Vianello non ha alcun dubbio: l’ex moglie è sempre stata “sensibile al fascino maschile“. La Goich, anche se ha giurato di essere stata sempre fedele, lo era anche ai tempi del loro matrimonio.