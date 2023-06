Nel 2008 ha avuto un grandissimo successo con la pubblicazione del singolo Mercy. Lei è Duffy, cantante gallese, mancata dalla sfera pubblica per diverso tempo. La sua storia è piuttosto difficile ed è stata lei stessa ad avere raccontato sui suoi social che cosa le è successo. Che fine ha fatto Duffy e che cosa ha dovuto passare? Facciamo un po’ di chiarezza.

Duffy, che fine ha fatto la cantante gallese? Il sequestro e lo stupro

Duffy, all’anagrafe Aimee Anne Duffy, è una cantante non così conosciuta, specialmente negli ultimi anni. Il suo anno fortunato è stato il 2008, lo stesso in cui ha pubblicato il suo primo album, di cui il brano Mercy è diventato il pezzo cult.

Purtroppo, però, la fortuna non è stata molto dalla sua parte e il pubblico non ha mai capito a pieno il suo talento. Nella vita di Duffy, però, si è aggiunto anche un trauma notevole, che la cantante ha raccontato con grande coraggio e forza d’animo solamente nel 2020, pubblicando contenuti sul suo profilo Instagram. Il post pubblicato non esiste più, ma il ricordo di quel profondo discorso è rimasto indelebile in chi ha avuto l’occasione di leggerlo.

Sono stata violentata, drogata e tenuta prigioniera per più giorni. Questa è la verità e per favore fidatevi, ora sono OK e mi sento sicura. Potete solo immaginare tutte le volte che ho pensato di scrivere di questo.

Inizia così il racconto di Duffy e di quel terribile periodo. Dunque, alla domanda: «Che fine ha fatto Duffy?», la risposta, purtroppo, non è delle migliori. In molti, infatti, si sono chiesti dove Duffy fosse sparita per tutti questi anni e lei, a distanza di tempo, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, con la speranza di potere aiutare altre persone. Duffy è stata contattata da un giornalista, che in poco tempo l’ha raggiunta e al quale, poi, ha raccontato tutto: era il 2019.

Il racconto del sequestro e dello stupro sono arrivati come un fulmine a ciel sereno e hanno devastato non poco il pubblico affezionato alla cantante. Duffy ha raccontato che la terribile vicenda è avvenuta il giorno del suo compleanno. A quanto pare la cantante si trovava al ristorante, quando è stata avvicinata da un uomo (ancora purtroppo sconosciuto) che l’ha drogata sul posto, l’ha sequestrata, e ha continuato a drogarla per altre quattro settimane. In tutto questo lasso di tempo, Duffy è stata anche portata in un altro paese e lei stessa ha raccontato di non ricordarsi di essere salita sull’aereo. Il trauma si è amplificato di giorno in giorno, dato che una volta lasciata nella stanza di un albergo chissà dove, il suo carnefice è tornato e ha abusato di lei. La paura era tanta, ma lei era troppo debole e mentalmente stordita per capire effettivamente che cosa fare e come reagire: sapeva che era successo qualcosa di tremendo e che quell’uomo avrebbe tranquillamente potuto ucciderla. La forza che Duffy ha avuto in quei giorni è stata enorme: è riuscita a rimanere più o meno calma, consapevole che la sua vita era in pericolo. Avrebbe voluto correre all’impazzata, ha raccontato intensamente su Instagram, ma purtroppo tutto ciò non è avvenuto. Una volta tornata a casa, la cantante ha raccontato di essersi seduta a guardare il vuoto, senza sapere come continuare a vivere.

Duffy, che fine ha fatto la cantante gallese? Dopo il sequestro, la salvezza, finalmente

Dopo avere subito tutto quello che ha subito, Duffy finalmente ha trovato salvezza e racconta di essere stata salvata da una persona che la conosceva. Da quel momento per Duffy è cominciato un periodo di affiancamento psicologico per cercare di superare il trauma, ma lei stessa ha raccontato che non è stato affatto semplice.

Il racconto di Duffy spiega a 360° il perché della sua sparizione per quasi più di dieci anni.