Una novità assoluta per il Festival di Cannes 2023: Dua Lipa e Donatella Versace insieme per il lancio della loro nuova collezione "La Vacanza"

Una collaborazione che fa scattare l’adrenalina al solo pensiero: Donatella Versace e Dua Lipa si uniscono per presentare la collezione donna Versace High Summer “La Vacanza“, disegnata in collaborazione. Dove avverrà la presentazione? Niente meno che al Festival di Cannes 2023: l’attesa è già altissima e i fan delle due donne non vedono l’ora di scoprire tutto!

Dua Lipa collabora con Donatella Versace: “La Vacanza” è la nuova collection

Le due si conoscono già da tempo e tra di loro è nata una sana amicizia. Dua Lipa e Donatella Versace hanno però deciso di fare qualcosa in più, qualcosa di grande: collaborare insieme per lanciare una nuova collezione firmata Versace. Il titolo sarà “La Vacanza” e farà parte della collezione donna Versace High Summer.

La sfilata ufficiale di presentazione ha una data ufficiale, oltre che speciale: La Vacanza sarà presentata in anteprima martedì 23 maggio 2023 a Cannes, in Francia, durante il Festival cinematografico. Dopo l’evento pubblico la collezione sarà ovviamente disponibile nei negozi e online sul sito ufficiale Versace.

Dua Lipa e Donatella Versace hanno voluto fare qualcosa che richiamasse l’estate, concetto espresso anche nel nome della linea e che anticipa con due parole il mood sentito.

La Vacanza vuole celebrare lo spirito leggero dell’estate, talvolta magico, parole riconfermate dalla stessa direttrice creativa della maison:

L’estate è un periodo magico. Cattureremo questa sensazione e i colori di questo periodo dell’anno con uno show davvero speciale e intimo a Cannes […]

Dua Lipa, dal canto suo, si ritiene molto fortunata ed estremamente contenta per la grande opportunità ricevuta, a riprova di quanto il loro sia un rapporto cresciuto nel tempo e che sia caratterizzato da un forte affetto e da una fortissima stima reciproca.

Insomma pare esserci molta attesa per la nuova collezione by Versace-Lipa: le aspettative sono tante e considerando la forza delle due donne, lo spirito libero e la creatività della maison, non c’è dubbio che il risultato sarà incredibile.

Dua Lipa e Donatella Versace: un legame che dura da tempo

Quello tra Donatella Versace e Dua Lipa è un legame che si è costruito nel tempo e che si è trasformato in una vera e propria amicizia. La direttrice creativa della maison, per altro, è stata una delle prime designer del fashion world a credere nella stoffa della cantante e, dati i risultati e la grande crescita professionale ed estetica di Dua Lipa, non si era sbagliata di una virgola.

Le due hanno cominciato ad apparire insieme diverse volte: ricordate il red carpet dei Grammy 2022? Impossibile dimenticarlo: in quell’occasione Dua Lipa sfoggiò un abito bondage firmato Versace appartenente alla collezione Miss S%M autunno-inverno 1992.

Festival di Cannes 2023: quando?

La 76esima edizione del Festival di Cannes avrà luogo a Cannes dal 16 al 27 maggio 2023. Tanti gli ospiti attesi, tanti i red carpet, tanti i film in concorso. Il Festival 2023 si aprirà con la proiezione di Jeanne du Barry – La favorita del re, diretto da Maiwenn.

Un evento ricco di storia e di tradizione, che nel 2023 si riempirà di un ulteriore evento: la sfilata Versace con protagoniste Dua Lipa e Donatella Versace.