Met Gala 2023, la collana di Dua Lipa è preziosissima: il prezzo

Il Met Gala 2023 ha raccolto outfit degni di essere ricordati e Dua Lipa, sul quel red carpet tanto desiderato, ha lasciato un segno particolarmente “brillante”. La cantante, infatti, è arrivata all’evento con un outfit Chanel Couture a cui ha voluto abbinare un collier particolarmente prezioso firmato Tiffany & Co. Un gioiello che non è passato inosservato, ma che al contrario ha destato un grande stupore.

Dua Lipa e il suo diamante sfilano sul red carpet del Met Gala 2023

Che il Met Gala da sempre riesca a stupire ormai è assodato. Ogni edizione del noto evento racconta storie e stili meravigliosi e quella del 2023 è stata un’edizione particolarmente sentita. Il tema, dedicato al grande Karl Lagerfeld, aveva già anticipato red carpet memorabili e così effettivamente è stato.

Ne è un esempio quello di Dua Lipa, arrivata al Met Gala 2023 piena di luce e di bellezza mozzafiato. Il look, curato dallo stylist Lorenzo Posocco, l’ha vista sfoggiare un abito Chanel Haute Couture 1992-1993, abbinato a un accessorio difficile da non notare. La cantante, infatti, è riuscita ad accendere tutti i flash presenti all’evento anche per il collier che portava al collo. Si tratta di un diamante bianco Tiffany & Co ed è la prima volta che questo viene indossato pubblicamente.

Il diamante di Tiffany & Co indossato da Dua Lipa: storia e preziosità assoluta

Il collier di diamanti indossato dalla cantante al Met Gala 2023 è IL diamante per eccellenza. Chiamato anche “Re dei Diamanti“, il gioiello è stato in precedenza sfoggiato da altre celebrities, ma in una versione cromatica differente. Dua Lipa, infatti, è la prima artista ad avere indossato pubblicamente la versione bianca del diamante: un motivo di orgoglio e di onore non da poco.

Il diamante targato Toffany & Co è un diamante bianco da 82 sfaccettature e proviene dal Botswana, in Africa. Composto da 287,42 carati, il diamante è stato tagliato in un taglio cuscino, bombato e leggermente arrotondato dal gemmologo George Frederick Kunz. Pare che il valore stimato del diamante indossato da Dua Lipa si avvicini a circa 10 milioni di dollari e oltre.

Al Met Gala 2023 per la prima volta sfila un diamante del genere e Dua Lipa non poteva essere più felice di mostrarlo, fiera ed elegante. Il suo outfit, tra il vintage e il moderno, ha colpito nel segno.

Chi ha indossato il diamante di Tiffany & Co prima di Dua Lipa?

Forse sono molte le persone che si ricorderanno di tale diamante, anche se in una versione differente. Vi dice niente la notte degli Oscar 2019? In quell’occasione fu Lady Gaga a sfoggiarlo, ma nella versione gialla. Oltre alla cantante e attrice, però, sono state altre le donne che hanno avuto l’occasione di sfoggiarlo. Sono infatti anche Mary Whitehouse e Beyoncé ad averlo sfoggiato in occasioni diverse.

Quello di Dua Lipa, però, incarna una versione decisamente più fresca e moderna del collier: la preziosità rimane assoluta e con essa si aggiunge un’importante dose di eleganza e di modernità, degna di un red carpet da Met Gala.