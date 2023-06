Drag Race Italia 3: chi sono i giudici della terza stagione?

La terza stagione del programma televisivo “Drag Race Italia” è stata finalmente annunciata. Ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda i giudici, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi saranno i giudici di questa nuova edizione del programma.

Drag Race Italia, terza stagione: chi sono i nuovi giudici?

Su Paramount Plus arriverà presto la terza attesissima stagione di “Drag Race Italia“, programma televisivo che ha avuto grande successo nelle passate edizioni. Paramount ha annunciato che ci saranno delle novità per quanto riguarda i giudici. Non mancheranno Priscilla e Chiara Francini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Non ci sarà per questa terza edizione Tommaso Zorzi, il conduttore ha infatti deciso di lasciare il programma. Al suo posto ci saranno due new entry, ovvero Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, che quest’anno si sono riunite sul palco dell’Ariston e l’influencer e attore Paolo Camilli, che ha visto recentemente aumentare la sua popolarità grazie alla sua interpretazione di Hugo nella seconda stagione di “The White Lotus 2“. Per un giudice che esce ne entrano due. Ricapitolando, i giudici per la terza edizione di “Drag Race 2” saranno:

Priscilla

Chiara Francini

Paola Iezzi

Paolo Camilli

L’annuncio dei nuovi giudici è stato dato dalla stessa Priscilla attraverso i canali social ufficiali del programma. Queste le sue parole: “avete cercato questa news ovunque, tra tg , auto e fogli di giornale. La nuova stagione di Drag Race Italia sta arrivando, con una giuria iconica, insieme a me ci saranno Chiara Francini, Paolo Camilli e Paola Iezzi. Vi aspetto”.

Mario Paloschi, CEO di Ballandi, la casa di produzione del programma ha voluto ringraziare Tommaso Zorzi per aver fatto parte dello show, valorizzandolo con stile e con passione.

Drag Race Italia: la terza stagione

La terza stagione del programma televisivo “Drag Race Italia” quest’anno sarà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount Plus dopo due anni su Discovery Plus e in chiaro su Real Time. Non sappiamo ancora la data ufficiale dell’inizio della terza stagione, ma vi ricordo che per poterla vedere è necessario sottoscrivere un abbonamento a Paramount Plus.

Il programma televisivo “Drag Race” si basa sul format del programma statunitense “RuPaul’s Drag Race” dove le concorrenti devono mostrare le loro abilità di intrattenitrici cimentandosi in diverse sfide. Ogni settimana i giudici giudicheranno le performance e, al termine di ogni puntata, una concorrente viene eliminata. Nel dettaglio ogni puntata si divide in: