Se già decidere dove passare il Capodanno si rivela puntualmente un’impresa, deciderlo in pieno periodo Covid, tra restrizioni, tamponi e green pass diventa ancora più complesso. Per aiutarvi a scegliere la location perfetta dove passare l’ultimo giorno dell’anno all’insegna del relax, in coppia, in famiglia, con gli amici o perché no, anche da soli, abbiamo raccolto per voi una piccola lista con alcune spa che offrono anche pacchetti pensati proprio per l’occasione.

Ecco quali.

Dove festeggiare il Capodanno in spa: la montagna

Per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo molte persone vedono nella montagna il luogo ideale. Che ne dite allora di aggiungere, alla location, anche una spa da sogno?

L’Hotel Lamm di Castelrotto include nel suo pacchetto sette pernottamenti con gli immancabili festeggiamenti di fine anno e ovviamente accesso alla spa. Saune, bagno turco, docce esperienziali e area relax saranno pronte ad accogliervi! Il tocco di classe? Il rooftop sky pool con idromassaggio e lounge.

Il lago

Quella del lago è sicuramente una delle location più amate dove festeggiare un Capodanno con i fiocchi, alcuni posti infatti sono davvero esclusivi!

Al Lido Palace di Riva del Garda per esempio, potrete accogliere il 2022 tra festeggiamenti a suon di musica, un gustosissimo menu e trattamenti rilassanti a base di oli caldi e profumatissimi alla CXI SPA.

Come un’influencer

A proposito di lago, quello preferito da Chiara Ferragni sembra essere quello di Como. Abbiamo quindi preso spunto dall’influencer digitale nostrana per proporvi una delle spa più eslusive del posto.

Si tratta del Grand Hotel Imperiale Resort & SPA, a Moltrasio. Si presenta come una villa in stile Liberty risalente agli Anni Venti e offre una piscina estiva all’aperto, un ristorante elegantissimo e ovviamente un centro benessere con piscina coperta con idromassaggio, un centro fitness, un bagno turco. Volete sorprendere la vostra dolce metà? Rivolgendovi alla reception sarà possibile noleggiare una barca!

La meta classica

Tra le terme più conosciute in Italia ci sono le Terme di Sirmione, che permettono anche romantici festeggiamenti in notturna. Se non sapete ancora dove festeggiare Capodanno e tra le vostre idee c’è proprio la spa, vi conviene affrettarvi e prenotare!

Il pacchetto “Aquaria New Year” include ingresso a terme e sauna a partire dalle 20:30 del 31 dicembre fino alle 3:00 del 1 gennaio, un kit di accoglienza, la cena a buffet con bevande incluse, il brindisi di mezzanotte con selezione di pasticceria e un piccolo regalo firmato Aquaria Thermal Cosmetics.

L’Umbria

Se volete concedervi qualche giorno lontano dalla vita frenetica della città, potreste prendere in considerazione la meravigliosa Umbria e festeggiare Capodanno tra vigneti ed uliveti.

L’Altarocca Wine Resort è composto da 4 ville che ospitano suites e appartamenti, tre piscine all’aperto, un centro benessere SPA e un’attrezzata palestra. Non manca ovviamente anche il ristorante, che porta il nome del posto, premiato con due forchette dalla Guida Michelin e in cui potrete gustare i sapori tradizionali di questa regione.