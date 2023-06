Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo vivono una bellissima storia d’amore da qualche anno. Scopriamo insieme come si sono conosciuti e com’è il rapporto tra di loro.

Dove e come si sono conosciuti Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo? Il rapporto tra i due

Da due anni Niccolò Moriconi, conosciuto come Ultimo, è sentimentalmente legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi. Ci sono state diverse voci su una loro presunta rottura in passato, ma in realtà i due stanno insieme e si amano moltissimo. In un’intervista al Corriere della Sera, Ultimo ha raccontato come si sono conosciuti. “Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America” ha dichiarato il cantante. Tra di loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. “Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America” ha aggiunto Ultimo, che ha sempre dimostrato di essere molto innamorato.

Il rapporto tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Dal loro primo incontro i due non si sono mai più lasciati. Grazie a Jacqueline, il cantante si è lasciato alle spalle la dolorosa rottura con la sua storica ex fidanzata, Federica Lelli, che in realtà non è completamente uscire dalla sua vita. La giovane compare nel docufilm sul cantante, dal titolo Vivo coi sogni appesi, uscito su Prime il 30 maggio. Adesso però il cuore del cantautore batte solo per Jacqueline. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel marzo 2021 e da quel momento hanno condiviso molti scatti di coppia per raccontare il loro amore. Jacqueline è nata dalla relazione di Heather Parisi con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Ha vissuto per tre anni con la mamma a Hong Kong, ma nel 2013 è tornata in Italia. Si è parlato molto di lei a causa delle dichiarazioni sulla distanza dalla madre, ma anche per il suo bellissimo rapporto con Ultimo. I due si sono incontrati “casualmente”, dopo un semplice messaggio, ma quell’incontro ha segnato un vero e proprio colpo di fulmine. L’amore che è nato continua a gonfie vele. Il rapporto tra Niccolò e Jacqueline è davvero molto saldo. In diverse occasioni sono state condivise delle foto su Instagram che lo dimostrano e Ultimo ha sempre avuto parole meravigliose per la sua fidanzata. La loro storia d’amore sembra essere davvero molto seria ed importante e i due sembrano essere sempre più legati. Tutto è nato con grande naturalezza, come ha dichiarato il cantante, che ha sottolineato che si sono innamorati da subito.