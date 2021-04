Anche i cosmetici hanno una data di scadenza, che è bene rispettare se non si vuole correre il rischio di incappare, nel migliore dei casi, in fastidiosi sfoghi cutanei. Una volta scaduti infatti, la scelta migliore sarebbe buttare i cosmetici o comunque non utilizzarli per truccarsi.

Ma al contrario di quanto si possa pensare, l’indifferenziata non è la loro destinazione finale ideale.

Se ti sei data ad un decluttering profondo della tua trousse e adesso non sai dove buttare i prodotti make up scaduti, potrà tornarti utile qualche consiglio.

Dove buttare i cosmetici scaduti

La prima cosa che dovrai fare prima di buttare i tuoi cosmetici scaduti nella spazzatura, sarà dividere i residui dei prodotti dai packaging che li contengono, che sarà destinato alla plastica o al vetro, a seconda della sua composizione.

Eccezione fatta per i packaging che hanno lo specchietto incorporato, in questo caso andrà buttato nell’indifferenziata. Per quanto riguarda i residui del make up invece, potrai buttarli nell’indifferenziata o meglio ancora, potrai rivolgerti all’area ecologica del tuo comune. Ciò che non dovrai fare invece, sarà buttare i residui del trucco negli scarichi del lavandino o del wc, poiché la loro composizione potrebbe contribuire all’inquinamento dell’ambiente.

Per alcuni prodotti make up invece si dovrebbe avere un’attenzione particolare.

I solventi e gli spray per esempio, possono essere potenzialmente tossici e anche in questo caso, la loro destinazione sarà l’area ecologica. Tinte per capelli e smalti per le unghie, andranno smaltiti nei cassonetti per la raccolta dei farmaci scaduti.

Come riciclare i cosmetici scaduti Come riciclare i cosmetici scaduti

Se invece sei una persona creativa, ti farà piacere sapere che la maggior parte dei prodotti make up sono assolutamente versatili al di fuori di ciò per cui soni stati creati. Sappi quindi che potrai riciclare i tuoi cosmetici scaduti. Come? Gli ombretti e altri prodotti in polvere per esempio, si prestano a tantissimi utilizzi in campo artistico, nella realizzazione di dipinti per esempio. Possono anche essere utilizzati per completare qualche dettaglio in lavori più complessi come quelli con resina o fimo. Anche i rossetti e i mascara vengono impiegati in campo artistico, l’unica accortezza dovrà essere quella di fissare il colore con uno spray apposito. Gli smalti invece sono adatti per decorare il vetro.

Per quanto riguarda i prodotti per la skin care scaduti, questi possono tornare sempre utili per la pulizia. Non più della nostra pelle, ma di oggetti come pelletteria o addirittura mobili. Cosa aspetti allora a dare sfogo alla tua creatività? Provare per credere!

Differenziata e riciclo creativo fanno bene Differenziata e riciclo creativo fanno bene

Che tu decida di buttare i cosmetici scaduti dividendoli nella differenziata o di riutilizzarli per un riciclo creativo, la tua scelta sarà quella giusta non solo per la salvaguardia dell’ambiente, cosa molto importante, ma anche per il tuo portafogli.

Prestare attenzione a come smaltire correttamente il tuo make up ti eviterà di incorrere a possibili sanzioni. Se deciderai poi di impiegarlo per un tuo hobby o per la pulizia casalinga in caso di prodotti per la skincare, potrai anche risparmiare su materiali nuovi da comprare.