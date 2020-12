Il sogno di ogni appassionato/a di make-up è quello di avere una collezione perfetta e ordinata: questo è possibile seguendo dei semplici consigli per fare un decluttering “a modino”.

Decluttering make-up: come farlo

L’ordine e la pulizia sono tutto anche per quanto riguarda i prodotti make-up.

Una collection ben tenuta e curata potrà essere sicuramente sfruttata meglio rispetto a una collezione di trucchi riporti casualmente in più luoghi.

Ancor meglio poi se questa filosofia viene applicata anche nell’ambito della skincare e dell’abbigliamento. Avere dei comparti ben ordinati e chiari permette più semplicità nella scelta di cosa utilizzare e più consapevolezza di quanti prodotti si possiedono.

Decluttering vuol dire appunto riordinare, eliminare ciò che non serve per tenere i prodotti che piacciono realmente.

In questo modo lo spazio a disposizione diventerà sicuramente maggiore. Inoltre, avendo ben presente quali prodotti si possiedono, non si incorrerà nella tentazione irrefrenabile di comprare prodotti make-up a dismisura.

Si tratta quindi anche di un gesto di consapevolezza, volto a evitare acquisti compulsivi e ad apprendere di terminare i prodotti che già si hanno prima di comprarne di nuovi.

Ecco quindi le fasi principali di un decluttering make-up realizzato alla perfezione.

Fase 1: eliminare

Innanzitutto, la prima cosa da fare quando si sceglie di fare decluttering con la propria collezione di trucchi è quella di eliminare i prodotti scaduti o aperti da troppo tempo. Come capire però quando un ombretto o un rossetto sono aperti da troppi mesi o addirittura anni? La parola segreta è PAO (Period after opening), ovvero quel simbolino che si trova su ogni confezione di cosmetici e indica i mesi in cui il suo utilizzo è sicuro dopo l’apertura. Oltre i mesi segnati il prodotto si deteriora e il suo impiego non è più ottimale e può portare anche a problemi.

Sarà capitato sicuramente di acquistare dei prodotti e una volta aperti non trovarli di proprio gradimento. In questo caso, al posto di gettarli nel cestino, si possono regalare a mamme, fratelli, sorelle, amiche ed amici.

Fase 2: riordinare

Dopo aver eliminato i prodotti non più buoni e aver regalato quelli che non ci piacciono, è il momento del riordino. Per prima cosa è bene trovare un piccolo armadietto, una mensola su uno scaffale da dedicare interamente ai prodotti di make-up. Dopo aver individuato il luogo adatto è essenziale acquistare dei contenitori in plastica trasparente per suddividere tutti i prodotti. Questi contenitori sono facilmente reperibili sia su Amazon sia in negozi come Primark e Maison Du Monde. Il fatto di essere trasparenti permette di vedere cosa contengono senza dover necessariamente svuotare tutto il contenuto. Se si possiedono molti trucchi l’ideale è suddividerli per categorie, mentre se si usano pochi prodotti è bene posizionare in un unico contenitore quelli che si utilizzano più spesso. Molto utili sono i contenitori sovrapponibili, con alla base dei cassetti e nella parte superiore delle sezioni per inserire ad esempio i pennelli.