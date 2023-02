Il catalogo Prime Video sta andando incontro a nuovi grandi cambiamenti. Ci sono diversi titoli in scadenza a febbraio 2023 ed è il momento di recuperare tutto quello che avete perso, prima della cancellazione. Non preoccupatevi, per compensare la piattaforma ha in serbo per tutti i suoi utenti delle grandi sorprese da non perdere.

Cambiamenti nel catalogo Prime Video

Ogni mese le piattaforme di streaming regalano tantissime sorprese ai propri utenti, con tante nuove uscite. Mese dopo mese, però, gli utenti hanno anche dovuto dire addio a film, documentari e serie tv che sono usciti dal catalogo della piattaforma. Ci sono diversi titoli che stanno per scadere su Prime Video, per cui è arrivato il momento di dedicarsi ad un veloce recupero, se tra questi ci sono film o serie che volevate vedere.

Alcuni dei titoli che usciranno inevitabilmente dal catalogo Prime Video nel mese di febbraio sono a tema natalizio. Le feste sono ormai lontane ed è il momento di fare spazio per titoli non a tema, almeno fino al prossimo dicembre. Abbiamo deciso di rivelarvi l’elenco di tutti i film, le serie tv, gli show e i documentari che verranno cancellati dal catalogo di Prime Video in queste settimane, in modo da poter decidere al più presto di recuperare ciò che vi siete persi.

Probabilmente è arrivato il momento di fare qualche full immersion davanti al piccolo schermo, per godervi per l’ultima volta alcuni titoli che sicuramente apprezzerete. Per sopperire ad alcune mancanze, però, Prime Video ha in serbo per i suoi utenti tantissime nuove uscite davvero molto interessanti, che sicuramente apprezzerete tantissimo. Siete pronti a scoprire quali titoli sono in scadenza su Prime Video nel mese di febbraio? Scopriamo insieme l’elenco completo.

Titoli Prime Video in scadenza a febbraio 2023

I titoli Prime Video che verranno cancellati il 1 febbraio 2023 sono:

A Merry Christmas Match

Blood and Wine

Christmas Wedding Runaway

Il dono più grande

La Magia del Natale

La stessa del Natale

Mata Hari

Miracoli a Natale

My best friend’s Christmas

Natale a Bramble House

Seguimi

Stato di Ebrezza

The Christmas Flower

Un Natale da Corgi

Il 2 febbraio 2023 verrà cancellato:

House of D

Il 3 febbraio sono in scadenza i seguenti titoli:

Anna

La Banda di Chicago

Un perfetto gentiluomo

Il 5 febbraio verrà cancellato:

Sospetti

Il 6 febbraio sono in scadenza:

Charmed (Streghe) – Serie TV

Il tuo ultimo sguardo

I titoli in scadenza il 7 e il 9 febbraio sono:

Sul più bello

Assoluzione – Serie TV

Il 10 febbraio verranno cancellati:

Io rimango qui

L’eroe dei due mondi

I titoli in scadenza il 12, il 14 e il 19 febbraio sono:

Benvenuti in casa Esposito

Hawaii Five-0 – Serie TV

7 ore per farti innamorare

Il 28 febbraio verrà eliminato:

ER – Serie TV

Questo è l’elenco completo di tutti i titoli che verranno rimossi dal catalogo di Prime Video durante il mese di febbraio. Nei prossimi mesi ci saranno sicuramente altre cancellazioni, ma in compenso sono in arrivo grandi novità e bellissime sorprese.