Dom non è solo una serie-tv: Dom è la realtà. Non si tratta solamente di personaggi fittizi, di schemi narrativi ad hoc per intrattenere lo spettatore: Dom è lo specchio di una storia sconvolgente. Quali sono, allora, i fatti che hanno ispirato la nota serie-tv brasiliana?

La storia vera dietro Dom: che cosa ha ispirato la serie-tv?

La vicenda storica a cui la serie-tv brasiliana si ispira è quella di Pedro Machado Lomba Neto, meglio noto semplicemente come Pedro Dom. Si tratta di un famoso criminale di Rio de Janeiro, che per diversi anni della sua vita ha guidato una violentissima banda armata specializzata nel derubare ville di lusso. Pedro Dom, inoltre, è il figlio di Victor, un ex agente della Polizia Federale di Rio. La vicenda in questione, in realtà, è stata già raccontata all’interno di un libro, scritto da Tony Bellotto e pubblicato da Companhia das Letras. Dom, dunque, altro non è che un adattamento del romanzo ed è ambientata negli anni che vanno dal 1969 al 1986 e dal 1999 al 2005.

Ma chi è Pedro Dom?

Pedro Dom, nato nel 1981 all’interno di una famiglia borghese di Rio, diventa ben presto tossicodipendente: ha solo nove anni quando comincia a utilizzare la droga. Se ben ci pensiamo, la storia è alquanto bizzarra: in quanti avrebbero mai pensato che il figlio di un noto ufficiale in pensione da sempre dedito alla lotta contro il traffico di droga, potesse egli stesso diventare uno dei più grandi criminali tossicodipendenti?

Pedro si ritrova così a dovere fare fronte anche al denaro, soprattutto per “sostenere” la sua grande (e grave) dipendenza dalla cocaina. Per farlo, quindi, comincia a rubare e furto dopo furto mette in piedi una vera e propria gang criminale, fatta sia di spacciatori, sia di terribili assassini pronti a tutto.

Che fine ha fatto Pedro Dom?

Il protagonista della vicenda criminale, Pedro Dom, muore a soli 23 anni nel 2005. La polizia lo trova e lo uccide con un colpo di fucile al petto. L’evento ha segnato sicuramente la storia del Brasile, colpito da una serie numerosissima e sentita di disuguaglianze sociali e da una guerra alla droga che pare non finire mai. In mezzo ci sono stati agenti di polizia corrotti e altri contesti poco inclini alla “retta via”. Sicuramente, questo è indubbio, la storia di Dom è rimasta scolpita nella storia e proprio per tale ragione ne è stata fatta una serie-tv composta da ben due stagioni.

Quando esce la seconda stagione di Dom?

Il primo capitolo della serie-tv brasiliana è uscito nel mese di giugno 2022. La seconda stagione, invece, sta per fare il suo ingresso su Prime Video e la data ufficiale è prevista per il 17 marzo 2023: l’attesa, quindi, è quasi completamente finita. Per potere accedere tranquillamente al contenuto, gli utenti dovranno obbligatoriamente iscriversi al servizio Prime di Amazon che, è bene ricordarlo, oltre a offrire numerosi vantaggi a livello di acquisti online, consente a tutte le persone iscritte di accedere alla vastissima biblioteca virtuale composta da film, da serie-tv, da documentari e così via.