La seconda stagione della serie tv brasiliana Dom sta per essere disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. I fan sono molto felici di poter scoprire presto come andrà avanti questa storia poliziesca. Scopriamo insieme il cast.

Dom 2 arriva su Prime Video: il cast

La seconda stagione della serie tv brasiliana Dom sta per essere resa disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video. La data ufficiale dell’uscita esclusiva in anteprima è il 17 marzo. Si tratta di una serie tv brasiliana che vede come protagonisti Gabriele Leone, Flavio Tolezani, Filipe Braganza, Isabella Santoni e Rachel Villar. Dom è prodotto da Conspiração Filmes e i sette nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente, fino al 14 aprile. Un’occasione speciale per tutti i fan che desiderano scoprire come andrà avanti questa storia così avvincente e piena di colpi di scena. I protagonisti del primo capitolo stanno per tornare, in questo nuovo titolo offerto da Prime Video. Un ritorno molto atteso, che andrà ad arricchire il catalogo della piattaforma di streaming nel mese di marzo.

Accanto a Gabriel Leone, Flavio Tolezani, Filipe Branganca, Raquel Villar e Isabella Santoni, nei nuovi episodi conosceremo anche Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Roberto Birindelli, Digao Ribeiro, Dhonata Augusto, Mariana Cerrone, Julia Konrad, Ramon Francisco, Renato Livera, Ana Cecilia Costa, Rafael Losso, Adanilo Reis, Lian Gaia, Milton Filho, Eduardo Pelizzari, Tainà Medina, Joao Oliveira, Antonio Carrara e l’attrice messicana Ludwika Paleta. La seconda stagione di Dom è diretta da Brent Silveira e André Barros. Breno ha anche firmato come produttore esecutivo e showrunner. La sceneggiatura è di Fabio Mendes, Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Renata Brandão e Ramona Bakker, di Conspiração, sono i produttori. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira hanno composto la colonna sonora originale.

Dom: le anticipazioni della seconda stagione

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Dom, che sarà presto disponibile settimanalmente sulla piattaforma di streaming. Un trailer pieno di stacchi e di scene d’azione, come è successo anche durante il primo capitolo. I protagonisti sono in una vera e propria guerra contro la droga, che prevede la fuga del protagonista e un ritorno al passato. Il padre di Dom sta iniziando a scoprire nuovi segreti e ha bisogno di creare una nuova identità per se stesso, mentre il figlio diventa il criminale più ricercato di Rio de Janeiro. Il crimine ormai è dilagato ovunque e resta un’unica opzione, ovvero quella di cambiare identità per riuscire a sopravvivere all’inferno che è scoppiato. Victor in passato era stato in guerra con la parte corrotta della polizia e aveva dovuto scappare proprio come suo figlio. Isolato in missione in Amazzonia, ha assunto una nuova identità, per riuscire ad infiltrarsi tra la gente del posto. La seconda stagione promette grandi colpi di scena, in questa guerra costante contro la droga, dove padre e figlio sono nelle due parti opposte. Una serie tv brasiliana di genere poliziesco, molto avvincente e ricca di scene d’azione, che riusciranno a tenere tutti gli spettatori incollati al piccolo schermo.