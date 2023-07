Il rossetto rosso è stato l’indiscusso protagonista della sfilata di Dolce & Gabbana che si è tenuta ad Alberobello, in Puglia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Dolce e Gabbana, sfilata ad Alberobello: il rossetto rosso è protagonista

La località pugliese patrimonio dell’UNESCO dal 1996 Alberobello è stata scelta come passerella per la sfilata haute couture di Dolce & Gabbana. La cittadina, caratterizzata dai famosi e caratteristici trulli, è stato uno scenario davvero da favola per l’ultima tappa del Gran Tour che Domenico Dolce e Stefano Gabbano portano avanti ormai dal 2012. Negli anni sono stati in tanti posti diversi, tra cui Taormina e Siracusa, fino ad arrivare in Puglia, ad Alberobello e poi anche a Ostuni, altra località meravigliosa patrimonio anch’essa dell’UNESCO. Queste le parole del duo creativo nel corso di diverse interviste: “vogliamo raccontare uno stile di vita e far vivere ai nostri clienti, amici e alla stampa internazionale una esperienza unica; siamo felici di dare la possibilità di conoscere il meglio che l’Italia ha da offrire”. La scelta di sfilare anche in Puglia è stata motivata con queste parole: “La Puglia ha catturato la nostra immaginazione con la stessa ondata di amore che abbiamo provato a Venezia, Capri, Siracusa e in tutti gli altri luoghi di questo Gran Tour.” La sfilata ad Alberobello è stato un vero e proprio omaggio alla Dolce Vita, con colori, pizzi e fiori, come da tradizione pugliese. Le modelle hanno sfilato nel quartiere Rione Monti, accompagnate dalla musica e con i trulli a fare da sfondo. Il grande protagonista della sfilata di Dolce & Gabbana è stato però il rossetto rosso, Anitta, Alessandra Amborsio e Helen Mirren, hanno proprio dipinto le proprie labbra con un meraviglioso rossetto rosso, omaggiando così il nostro Bel Paese. Vediamo ora nel dettaglio come queste tre grandi donne hanno sfoggiato il proprio rossetto rosso.

Dolce e Gabbana, sfilata ad Alberobello: Anitta, Alessandra Ambrosio, Helen Mirren e il rossetto rosso

Alla sfilata Dolce & Gabbana ad Alberobello tre donne molto diverse tra loro, Helen Mirren, Anitta e Alessandra Ambrosio, hanno indossato in maniera diversa e impeccabile il rossetto rosso. Le labbra sono state per tutte e tre l’elemento distintivo su cui sono caduti subito gli occhi dei presenti. Vediamo ora nel dettaglio come hanno indossato il rossetto queste tre donne: