Helen Mirren è una famosa attrice britannica, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per "The Queen - La Regina". Conosciamola meglio.

Helen Mirren è una delle attrici più amate e stimate al mondo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Helen Mirren: chi è?

Elena Vasil’evna Mironova, conosciuta come Helen Mirren, è nata a Londra il 26 luglio del 1945 da padre russo e madre inglese ed è seconda di tre fratelli. Le sue origini sono nobili in quanto suo nonno paterno, Petr Vasil’evic Mironov, era un aristocratico russo della Corte Imperiale dello Zar che si trovava a Londra per negoziare armi in vista del conflitto giapponese del 1917. A seguito della rivoluzione d’Ottobre decise di restare in Inghilterra con la famiglia.

Helen Mirren, dopo aver frequantato un liceo cattolico femminiile, si iscrive alla scuola di recitazione dell’Università del Middlesex e, a diciotto anni, supera un provino che le permette di entrare al National Youth Theatre, mentre, nel 1954, la Mirren ottiene il suo primo ruolo importante vestendo i panni di Cleopatra all’Old Vic di Londra. Questa sua interpretazione le consente di essere notata e scelta per interpretare altri ruoli a teatro.

Nel 1967 ha inizio la sua lunga carriera cinematografica.

Helen Mirren: la carriera

Helen Mirren ha recitato in tantissimi film e, nel corso della sua lunga carriera, ha vinto ben 17 premi. Secondo molti uno dei ruoli migliori che ha interpretato è quello della maga Morgana nel film “Excalibur“di John Boorman del 1981, impeccabile come avversaria di Merlino, interpretato da Nicol Williamson. La Palma d’Oro come miglior attrice la vince però nel 1984 interpretando Marcella, una vedova protestante di un poliziotto che si innamora di un terrorista appartenente alla stessa organizzazione che ha ucciso il marito, nel film “Cal” di Pat O’Connor.

L‘Oscar come migliore attrice lo vince nel 2006 a seguito della sua interpretazione della Regina Elisabetta nel film “The Queen – La Regina” di Stephen Frears. Il film ripercorre, dal punto di vista della Royal Family, la morte della Principessa Diana.

Tra gli altri film in cui ha recitato Helen Mirren troviamo ad esempio “La vedova Winchester“, “Collateral Beauty“, film, tra l’altro, con un cast di eccezione, “L’inganno perfetto“, “Woman in Gold“, “Il diritto di uccidere“, “Red“, e “Red 2“.

Il 16 marzo 2023 uscirà al cinema “Shazam! Furia degli Dei” di David F. Sandeberg, dove vestirà i panni insoliti di “un cattivo”. La Mirren infatti interpreterà una delle tre figlie vendicative di Atlante, che arriveranno sulla terra per cercare la magia che è stata loro rubata, affrontate dal supereroe Shazam, interpretato da Zachary Levi. La Mirren ha così parlato della sua scelta di partecipare al film:

“Ho voluto partecipare perché ho adorato il primo film di Shazam! Era un film dolce e divertente. Io non sono un’attrice da supereroe di solito ma mi piace l’idea di questi ragazzi supereroi, e ho detto di sì!”

Helen Mirren: vita privata

Helen Mirren è sposata dal 1997 con il regista statunitense premio Oscar Taylor Hackford, conosciuto sul set del film “Sole a mezzanotte” del 1985. La coppia non ha avuto figli. Helen Mirren, insieme al marito, ha acquistato tempo fa una masseria a Tiggiano, nel cuore del Salento. Il suo sogno è di poter aprire un piccolo teatro nel giardino della sua masseria.