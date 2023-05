Doctor Cha, dove è stata girata la serie Netflix? Le location

Doctor Cha è una nuova serie tv che sta per uscire su Netflix. Si tratta di un k-drama che mischia diversi generi, con lo scopo di conquistare i telespettatori. Scopriamo insieme dove è stato girato.

Doctor Cha debutta du Netflix



Doctor Cha è una nuova serie tv creata da Kim Dae-jin e Jung Yeo-rang, che sta per debuttare su Netflix, il 17 maggio 2023. Si tratta di una serie che mette insieme diversi generi, dal dramma, al genere medico, alla commedia. Racconta la storia di una studentessa di medicina diventata casalinga. Cha Jung-sook, dopo 20 anni in cui ha pensato alla casa e alla famiglia, decide di voler riprendere in mano la sua carriera medica, anche se dovrà partire da zero. Intanto, il marito severo a cui lei ha dedicato tutto mostra una certa abilità non solo nel suo lavoro di medico ma anche nei tradimenti. Il lavoro avrà tante sorprese in serbo per la protagonista, che dovrà superare diverse difficoltà, ma lo farà con grande entusiasmo.

Uno spettacolo con esilaranti esibizioni di attori di grande talento, come Uhm Jung-hwa, Kim Byong-chul, Myung Se-bin, Min Woo-hyuk, Song Ji-ho e Jo Ah-ram. La maggior parte delle riprese di questa serie tv si sono svolte all’interno di un ospedale, con la dottoressa Cha che torna in servizio dopo tanto tempo e affronta quotidianamente tutte le sfide che si presentano. Nonostante sia stato girato soprattutto in ambienti interni, lo sfondo occasionale dei paesaggi cittadini ha incuriosito i fan, che vorrebbero sapere dove è stato girato.

Doctor Cha: dove è stato girato?



Doctor Cha è interamente girato in Corea del Sud, probabilmente a Seoul e dintorni. Secondo i rapporti, le riprese principali sono iniziate ad agosto 2022 e si sono concluse a dicembre dello stesso anno. Quasi tutte le scene di Doctor Cha sono state girate a Seoul, la capitale della Corea del Sud, situata nella regione nord occidentale del Paese. In primo luogo, le riprese esterne dell’ospedale in cui Cha inizia a lavorare sono state registrate usando la facciata esterna di un vero ospedale della città. Le scene all’interno dell’ospedale sono state registrate in un set costruito su in uno studio cinematografico situato a Seoul. Per girare il resto delle scene esterne, il team di produzione si sarebbe recato in diversi luoghi della capitale alla ricerca di location adatte allo show. Per questo si potrebbero vedere durante gli episodi anche altri luoghi oltre a quelli citati, con tanti grattacieli, che verranno spesso inquadrati, tra cui il Gangnam Finance Center, il Tower Palace, la Namsan Seoul Tower, la Lotte World Tower, il World Trade Center Seoul , Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung e Gyeonghuigung. Oltre a Doctor Cha, anche altri progetti televisivi e cinematografici sono stati girati a Seoul. La città ha ospitato la produzione di My Sassy Girl, Boys Over Flowers, The Thieves, Midnight Runners, The Accidental Spy e What’s Wrong with Secretary Kim.