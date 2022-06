La serie televisiva italiana Doc nelle tue mani ritorna con la terza stagione dopo il successo delle due precedenti.

Trasmessa su Rai1 dal 2020 e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, la serie-tv (per coloro che ancora non l’hanno vista), è ambientata nell’ospedale (fittizio) Policlinico Ambrosiano di Milano e, come ogni serie tv dedicata al contesto medico, ruota intorno alle vicende del reparto di medicina interna.

La particolarità? Doc nelle tue mani è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario del Ponto Soccorso di Lodi e di Codogno, il quale dopo un incidente stradale ha dimenticato gli ultimi dodici anni della sua vita.

Doc nelle tue mani 3: arrivano le prime anticipazioni

La conferma è avvenuta: Doc nelle tue mani 3 si farà e, come hanno affermato i due sceneggiatori, è già in fase di scrittura.

A sottolineare la conferma è lo stesso protagonista della serie è proprio il Doc, Luca Argentero, il quale ha sempre dichiarato di essersi immaginato lo sviluppo della fiction proprio su tre stagioni. Vedendo il successo che le due stagioni precedenti hanno avuto e le parole dello stesso attore, la conferma è assoluta.

Luca Argentero sarà il protagonista della terza stagione e vestirà i panni dell’amatissimo Dottor Fanti il quale, nonostante il periodo buio post incidente, non si farà abbattere e sarà spinto dalla grandissima voglia di rimettere il camice.

Pare che le novità saranno tantissime e non mancheranno i colpi di scena. La trama, per il momento, rimane avvolta in un velo di mistero.

Il cambio location: una grossa novità!

Tra le novità per l’uscita di Doc nelle tue mani 3 vi è il presunto (ma già confermato, così pare), cambio di location per alcune riprese della tanto amata e seguita serie televisiva.

Sembra infatti che alcune scene della nuova stagione saranno girate in una nuova località italiana: Cosenza, in Calabria. In particolare, il protagonista delle riprese sarà l’Ospedale Mariano Santo della città calabrese e pare che gli attori e le attrici abbiano già calcato quelle parti per girare le nuovissime scene inedite della serie.

Non è la prima volta che il pubblico assiste al cambio di location; infatti, nelle due stagioni precedenti ci sono state occasioni di scene girate nella capitale, Roma.

Doc nelle tue mani 3: quando uscirà la nuova stagione?

I fan sono in trepidante attesa per l’uscita della nuova stagione di Doc nelle tue mani 3; dato l’enorme successo delle prime due stagioni (successo non solo italiano!), il pubblico non vede l’ora di scoprire quando finalmente potrà godersi i nuovi episodi in totale relax.

In realtà, però, ancora non si conosce bene la data ufficiale del lancio.

C’è però un indizio, rilasciato da Pierdante Piccioni in occasione della presentazione del romanzo sulla seconda stagione al Circolo dei Lettori di Torino. Piccioni, infatti, pare che si sia lasciato sfuggire una super notizia: Doc nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda nella primavera dell’anno prossimo.

Quindi fai, niente panico, bisogna solo aspettare un altro po’.

Il cast di Doc nelle tue mani 3: alcune conferme

Luca Argentero sarà il protagonista della terza stagione e vestirà i panni di Andrea Fanti (il Doc, appunto), ma il cast si arricchirà anche di nuovi personaggi.

Lo hanno dichiarato i due sceneggiatori della serie tv, affermando che ci saranno nuovi volti di specializzandi e diversi cambiamenti e nuovi ingressi.

Confermata la presenza anche di Matilde Gioli, nei panni di Giulia Giordano; insieme a lei saranno in scena, ancora una volta, Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvenga), Simona Tabasco (Elisa Russo) e Alberto Malanchino (Gabriel Kidane).