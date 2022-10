Presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, la serie Django sta per arrivare sul piccolo schermo.

Omaggio al classico western di Sergio Corbucci, Django arriverà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Django: la trama della nuova serie Sky Original

Adattata al grandissimo film cult di Sergio Corbucci datato 1966, Django la serie riprende la storia di un uomo partito per vendetta che, alla fine, si troverà a combattere qualcosa di molto più grande.

Siamo in Texas, è il 1872 e sono passati esattamente 7 anni dalla fine della Guerra di Secessione. Django ha un solo enorme obiettivo: cercare gli uomini che hanno assassinato tutta la sua famiglia, eccetto Sarah, l’unica figlia sopravvissuta a quel terribile massacro.

Django scoprirà che Sarah si trova a New Babylon, la città libera, dove le armi vengono lasciate fuori e dove chiunque può entrare. La ragazza ha ormai vent’anni e sta per sposarsi con John Ellis, il fondatore di New Babylon ed ex schiavo, che però pare proprio non avere voglia di avere a che fare con il padre, nonostante lo abbia aiutato a scampare dall’impiccagione. La personalità di Django, testarda e non incline alla resa, lo porterà a fare di tutto per ritrovare sua figlia e quel legame andato perso per troppo tempo.

Inutile dire che i tre personaggi, Django, Sarah e John, saranno intrecciati in tutta una serie di misteri e di segreti destinati, ovviamente, a venire in superficie. Complice di tale situazione anche e soprattutto Lady Elizabeth, una spietata assassina a capo di una comunità religiosa e nemica assoluta di Ellis.

Il cast di Django la serie

Il protagonista è interpretato dall’attore belga Matthias Schoenaerts, mentre il fondatore di New Babylon John Ellis è interpretato dal britannico Nicholas Pinnock. La figlia di Django, Sarah, è interpretata invece dall’attrice tedesca Lisa Vicari.

Tra gli altri membri del cast di Django la serie ci sarà anche Noomi Rapace nei panni dell’arci nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann, ma non solo. Anche Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur ed Eric Kole faranno parte del grande team attoriale della serie più attesa del nuovo anno!

Django è una co produzione italo-francese che è stata creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, entrambi anche co-autori del soggetto insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Fasoli e Ravagli, tra l’altro, hanno lavorato anche a Gomorra – La serie. A completare la “squadra di scrittura” c’è anche il nome di Max Hurwitz.

Il cast, come si evince dai diversi nomi sopra citati, è un cast decisamente internazionale!

Quando esce Django la serie e dove vederla

La serie esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria e su CANAL+ in Francia, Polonia, Svizzera e Africa. Infine, attraverso M7 Django sarà tramsessa nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, in Ungheria, in Romania, nella Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca.

Django è stata presentata in anteprima mondiale domenica 16 ottobre 2022 alla Festa del Cinema di Roma. I primi quattro episodi del nuovo progetto sono stati completamente girati in inflese e sono diretti da Francesca Comencini, che è anche direttrice artistica di tutta la serie. Gli episodi successivi, invece, sono diretti da David Evans e da Enrico Maria Artale.

L’attesa per Django si fa altissima e pare già promettere molto bene: attendiamo ulteriori aggiornamenti!