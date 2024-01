Dopo la recente intervista di Cristiano Iovino, la compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, ha lanciato una stoccata a Ilary Blasi. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto.

Divorzio Totti-Blasi, Noemi Bocchi: “La verità viene a galla”

Cristiano Iovino, il personal trainer noto come “il ragazzo del caffè” con Ilary Blasi, è uscito allo scoperto e, nel corso di una recente intervista, ha dichiarato che tra lei e la conduttrice televisiva non c’è stato solamente un caffè, ma la loro è stata una frequentazione intima. Tutto ciò a differenza di quello che la Blasi aveva raccontato nel suo documentario, “Unica”, e nel sul primo libro, che uscirà il prossimo 30 gennaio, dal titolo “Che stupida. La mia verità”. Ilary aveva parlato di Iovino come appunto un ragazzo col quale aveva solamente preso un caffè. Secondo il personal trainer, lui e la conduttrice avrebbero iniziato questa frequentazione intima quando Ilary era ancora sposata con Francesco Totti e prima quindi delle famose foto dell’ex capitano della Roma allo stadio accanto a Noemi Bocchi. Ecco cosa ha detto l’attuale compagna di Totti a Repubblica a seguito dell’intervista di Iovino: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla”. La Blasi dal canto suo ha negato ciò che ha detto Iovino, ma quello che è certo è che tali dichiarazioni portano a interrogarsi sulle dinamiche e sulle responsabilità della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Infatti, la determinazione della “colpa” potrebbe avere delle conseguenze molto importanti ad esempio sulle questioni finanziarie, come l’assegno di mantenimenti destinato alla Blasi e la partecipazione all’asse ereditario.

Le parole di Cristiano Iovino sul rapporto con Ilary Blasi

Cristiano Iovino è stato intervistato dal Messaggero e ha voluto dire la sua verità circa il rapporto con la conduttrice televisiva Ilary Blasi, che aveva parlato di lui colo come un ragazzo con il quale aveva preso un caffè. Iovino ha raccontato che si sono conosciuti attraverso i social nel 2020 e che poi si sono incontrati per la prima volta in occasione di una mostra di Bansky a Roma. Il personal trainer ha poi detto che dopo hanno iniziato a vedersi principalmente a casa sua ma che comunque non si poteva parlare di storia, ma di una frequentazione intima e che inoltre lei gli aveva detto che il matrimonio con Totti era ai titoli di coda e che vivevano da separati in casa. Quando la frequentazione è finita, Iovino ha detto che lei e Ilary sono rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del documentario, quando lui si aspettava che lei lo avvisasse visto che indirettamente aveva parlato di lui. Iovino ha anche affermato di poter provare tutto quello che ha detto, anche se spera che ciò non sia necessario. Ilary Blasi, raggiunta dal Corriere della Sera ha voluto ribadire la sua versione dei fatti, ovvero quella raccontata nel suo documentario.

