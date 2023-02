Oggi, 17 febbraio, esce su Prime Video la seconda stagione di Dinner Club, una serie molto apprezzata dal pubblico, con un cast ricco di nomi molto amati. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti.

Dinner Club 2: il cast

La seconda stagione di Dinner Club arriva ufficialmente su Prime Video.

Oggi, 17 febbraio 2023, usciranno le prime quattro puntate. Le ultime due saranno rilasciate il 24 febbraio. Carlo Cracco torna a stupire gli spettatori con nuovi ospiti molto amati dal pubblico. La docuserie mette ancora una volta il cibo e il territorio italiano al centro della scena, con nomi davvero d’eccezione. La prima stagione di Dinner Club è stata un vero successo. Il pubblico ha potuto conoscere le ostriche rosa del Delta del Po e la storia del caciocavallo dell’emigrante, divertendosi e imparando tante altre cose.

Un bagaglio culturale e gastronomico che spesso viene sottovalutato e dato per scontato, ma che grazie a Carlo Cracco ha di nuovo ottenuto la giusta importanza. Gli ospiti della prima stagione così amata sono stati Diego Abatantuono, Valerio Mastrandrea, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Nella seconda stagione è stata confermata la presenza delle due donne, in qualità di “socie onorarie del club”. I nuovi compagni speciali di avventura saranno quattro bravissimi attori, davvero molto amati dal pubblico.

Stiamo parlando di Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Durante queste cene gli ospiti commenteranno in modo spesso ironico e divertente i bellissimi viaggi intrapresi dallo chef con ognuno di loro, alla scoperta delle bellezze italiane e del buon cibo.

Dinner Club 2: cosa aspettarsi dalla serie

Il gruppo di personaggi andrà alla scoperta delle ricette più nascoste del nostro paese, in Sud Tirolo, Sicilia, Romagna, Calabria e non solo. Una nuova avventura gastronomica davvero da non perdere, con personaggi molto amati, sotto la guida attenta e preziosa dell’esperto Carlo Cracco, che insegnerà moltissimo anche agli spettatori. Anche quest’anno bisogna aspettarsi un grande successo, con lo chef che continua a mantenere quell’atteggiamento da grande saggio e navigato uomo di cucina, che sa anche quando è il momento di essere meno serio e di lasciarsi più andare. Carlo Cracco sarà accompagnato da attori un po’ meno esperti di lui, ma con una spiccata vena comica, che sapranno sicuramente come prenderlo in giro e come far divertire il pubblico, mostrando le loro doti in cucina, con la giusta insicurezza in più. Ogni puntata sarà costruita nello stesso modo, con Carlo Cracco che organizza una cena con i suoi ospiti e racconta il viaggio fatto con uno dei protagonisti. Ogni tanto la telecamera torna alla cena, in modo da far sentire le battute e i commenti di tutti i partecipanti. Il format è molto innovativo ed è stato davvero molto apprezzato, grazie al modo diverso e anche divertente di parlare di cibo e di mostrare le bellezze italiane. Anche questa seconda stagione è destinata ad avere un grande successo, proprio come la prima, anche e soprattutto per il cast ricco di nomi molto amati scelto dallo chef stellare.