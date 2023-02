Dinner Club sta tornando su Prime Video con la sua seconda stagione, ricca di ospiti davvero molto amati. Carlo Cracco sta per tornare con i suoi viaggi in Italia, tra tradizioni e buon cibo. Scopriamo insieme le anticipazioni della seconda stagione.

Dinner Club 2: i viaggi di Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Dinner Club 2 è disponibile su Prime Video a partire da oggi 17 febbraio, ad eccezione degli ultimi due episodi che usciranno il 24 febbraio. Ottimo cibo, buona compagnia e viaggi sono gli ingredienti essenziali di questa serie. In questa seconda stagione Carlo Cracco viaggerà in Italia con quattro attori molto amati, ovvero Antonio Albanese, Marco Giallini, Paola Cortellesi e Luca Zingaretti.

Alle cene saranno presenti anche Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, che si sono autoproclamate “badanti” di Carlo Cracco. Il primo viaggio è quello di Paola Cortellesi, in Calabria a bordo di una Panda 4×4. Lei e lo chef raccoglieranno funghi tra i boschi della Sila, alla scoperta di cibi afrodisiaci, antiche confraternite e uno strano sushi nippocalabrese. Paola Cortellesi ha voluto sottolineare in conferenza stampa che l’umorismo di Carlo Cracco è “pessimo”.

“Carlo, lasciatelo dire, chi ride delle tue battute non ti è amico. Perché se uno ti vuole davvero bene ti dice la verità… le tue battute non fanno ridere nessuno!” ha dichiarato l’attrice. Il secondo viaggio è quello di Antonio Albanese, in Sud Tirolo, a bordo di un camioncino chiamato “la Soppressata”. Albanese scoprirà la leggenda del Kaiserschmarren, il dolce preferito di Francesco Giuseppe d’Austria, una specie di pancake zuccherato con uvetta, nato per errore e soprannominato la “cazzata dell’Imperatore”. Tra incontri con pecore, pesca nei torrenti, erbe raccolte con una strega, Albanese ha raccontato i momenti indimenticabili che ha vissuto, compreso i bagni di Pino Mugo.

Dinner Club 2: i viaggi di Luca Zingaretti e Marco Giallini

Il terzo viaggio è quello di Luca Zingaretti, a bordo di un sidecar in direzione Romagna. I due hanno giocato a calcio, ballato il liscio e si sono goduti davvero questa esperienza, tra pasta e magia. L’attore ha spiegato che il viaggio è l’occasione per superare i propri limiti, anche quelli culinari e del gusto. “Io mangio tutto, a parte le interiora. Carlo è riuscito a farmele apprezzare” ha dichiarato. Il quarto viaggio è quello in Sicilia, con tappa sull’Etna, di Marco Giallini. “La lunga, lunghissima passeggiata sotto il sole cocente a cercare lumachine attaccate agli alberi” è l’esperienza che sicuramente l’attore non dimenticherà mai. Ci sarà anche un momento molto divertente, quello della pesca dei ricci. Il 24 febbraio usciranno due puntate speciali e inedite, dedicate al dopo cena, insieme alle due veterane. Sabrina Ferilli è pronta per le sue recensioni, dopo essersi autoproclamata vincitrice della prima e della seconda serie, mentre Luciana Littizzetto ha dichiarato che il peggior piatto è stata “l’insalata con pino mugo preparata da Albanese che sembrava condita con il Vicks Vaporub”. Carlo Cracco sarà come sempre impeccabile, un mix tra un saggio e un uomo che sa quando lasciarsi andare. Decisamente da non perdere!