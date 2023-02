Dinner Club 2 su Prime Video: quando esce?

Dinner Club è arrivato alla sua seconda stagione, che sarà disponibile su Prime Video. Un programma di Carlo Cracco, che con la prima stagione ha ottenuto un successo davvero incredibile, grazie anche ai famosi ospiti scelti per questo secondo appuntamento.

Dinner Club 2: quando esce su Prime Video

Carlo Cracco è pronto a tornare sul piccolo schermo con nuovi racconti e nuovi viaggi, in compagnia di un cast ricco di nomi molto amati. La seconda stagione di Dinner Club 2 sta per uscire su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili a partire dal 17 febbraio 2023, mentre gli ultimi due usciranno dal 24 febbraio 2023. Il cuoco è pronto a condurre queste nuove puntate, viaggiando con ognuno dei suoi compagni verso luoghi nuovi, alla scoperta delle tradizioni, delle usanze e delle ricette, proprio come è accaduto durante la prima stagione.

Paola Cortellesi ha raggiunto La Sila, in Calabria, con una Panda 4×4, Antonio Albanese il Sud Tirolo con una vecchia jeep, Marco Giallini la Sicilia con un vecchio pulmino Volkswagen, Luca Zingaretti la Romagna in side-car. Viaggi ricchi di suggestioni, interessanti scoperte, chiacchiere, risate e buon cibo. Un programma che ha avuto un grande successo e che culmina sempre con una cena in cui l’attore o l’attrice che ha partecipato al viaggio dovrà preparare ai suoi colleghi un menù basato sulle ricette e le esperienze che ha imparato e fatto durante questo straordinario tour.

La serie prevede sei puntate davvero molto ricche, con grandi scoperte, buona cucina e tantissime risate grazie ai protagonisti. Nella prima stagione erano presenti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. In questa occasione ci sarà anche un dopo cena, a cui saranno dedicati gli ultimi due episodi. “Una cena insomma che non finisce mai, questa sicuramente è la novità di quest’anno” ha dichiarato Cracco.

Dinner Club 2: una serie unscript

La serie è uno script, che significa che non è sceneggiata. Questo significa che i protagonisti saranno completamente spontanei nei dialoghi, che nasceranno dal loro incontro e dalle loro esperienze, dal percorso che compiranno e da tutto quello che impareranno. “Sono bravi coloro che lavorano all’interno della produzione, perché vanno in questi luoghi prima di noi, parlano con gli abitanti e scoprono i personaggi del posto. Quindi per noi è più facile, perché svolgono già prima un lavoro di scouting finissimo” ha spiegato Luciana Littizzetto. Antonio Albanese ha aggiunto che si tratta di una “sceneggiatura dell’incontro”. “I luoghi e i personaggi che abbiamo incontrato sono così originali, come la strega, esperta di medicinali, che è una sceneggiatura di incontro e di conseguenza c’è il dialogo” ha aggiunto l’attore. Gli spettatori sanno che i dialoghi sono improvvisati, che le reazioni e gli atteggiamenti dei protagonisti sono tutti spontanei, a seconda di quello che vivranno e del loro modo di raccontarlo. Si parlerà di cibo, tradizioni e usanze, scoprendo le bellezze italiane, tra risate e momenti di grande divertimento. La seconda stagione sarà un nuovo grande successo firmato Prime Video.