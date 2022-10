Diletta Leotta e Loris Karius: le prime foto a Milano confermano la passione in corso.

E’ ufficiale: Diletta Leotta e Loris Karius si stanno frequentando. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto che li ritraggono ‘insieme’, documentando l’arrivo in Italia del portiere del Newcastle.

Diletta Leotta e Loris Karius: prime foto insieme

Il settimanale Chi ha pizzicato in Italia Loris Karius, nuova fiamma di Diletta Leotta.

Il portiere del Newcastle è stato avvistato mentre entrava a casa della conduttrice sportiva. Anche se i due non hanno ancora confermato la frequentazione, le prime foto ‘insieme’ confermano una passione in corso.

Loris Karius a casa di Diletta Leotta

Stando a quanto si apprende dalle paparazzate del settimanale Chi, Loris è arrivato in Italia con un volo privato. Poi, si è diretto a casa di Diletta, raggiungendo il suo appartamento come se lo conoscesse già.

Quello che è accaduto nella dimora della Leotta, ovviamente, è top secret.

Diletta e Loris: un amore fresco fresco

Diletta e Loris, stando a quanto sostengono i beninformati, si sono conosciuti qualche giorno fa a Londra. La passione è scattata all’istante, tanto che la Leotta non ci ha pensato un attimo a mettere da parte la sua ultima frequentazione, ovvero Giacomo Cavalli. Non solo, pare che la conduttrice stia perfezionando il suo inglese, in modo da comunicare al meglio con Karius.

Per la bella Diletta sarà la volta buona? Lo scopriremo presto.