Diletta Leotta è diventata mamma: la curiosità sulla data di nascita della figlia

Una delle emozioni più grandi nella vita di una donna è diventare mamma. Ora lo sa anche Diletta Leotta, che è diventata mamma per la prima volta e ha condiviso questo momento di grande gioia con tutti i suoi follower. La conduttrice di Dazn e il compagno Loris Karius sono diventati genitori per la prima volta e hanno deciso di chiamare la loro bambina Aria, nome che i follower hanno trovato particolarmente originale e anche molto bello. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere” ha scritto Diletta Leotta, condividendo alcuni scatti in compagnia del suo compagno e della piccola Aria, dal letto di ospedale. Dalle foto che ha condiviso si è scoperto che Aria è nata il 16 agosto 2023, alle ore 8.47, rendendo la vita della sua mamma e del suo papà ancora più bella. La curiosità che vogliamo svelarvi sulla data di nascita della bambina è davvero molto speciale. In molti hanno notato che in una foto condivisa dalla conduttrice si vede Loris Karius che bacia la neo mamma sulla fronte e le porge una piccola torta con una candelina accesa. Per chi non lo sapesse, Diletta Leotta è nata proprio il 16 agosto. Questo significa che la sua prima figlia ha atteso il giorno del 32esimo compleanno della sua mamma per nascere. E ovviamente, per questo suo compleanno, la donna non poteva ricevere regalo migliore.



Diletta Leotta è diventata mamma: la gravidanza condivisa con i follower

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme solo da un anno, ma la loro storia d’amore è diventata ogni giorno più forte e importante. I due hanno bruciato non poche tappe, ma hanno realizzato il grande sogno di diventare genitori. Hanno annunciato la gravidanza all’inizio dell’anno e, anche se inizialmente speravano di portare avanti la relazione lontano dai riflettori, hanno poi deciso di condividere molti scatti sui social network. Diletta Leotta ha condiviso questo magico percorso con i suoi follower, mostrando loro l’evolvere della sua gravidanza. A Pasqua la coppia ha rivelato il sesso della nascitura e ora hanno condiviso la gioia della sua nascita. I due sono stati letteralmente travolti dall’amore, tanto da compiere fin da subito dei passi importanti. La conduttrice ha voluto trascorrere gli ultimi giorni prima del parto nella sua amata Sicilia, per rilassarsi e passare il tempo in famiglia. La nascita di Aria ha ufficialmente completato la loro famiglia, unita dall’amore e da una forte complicità, come si nota in tutti gli scatti condivisi.