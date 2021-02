Manca ancora poco e poi sarà primavera: una stagione in cui si ha maggiore voglia di scoprirsi e mostrarsi. Per cercare di arrivare preparati all’appuntamento con questa stagione, occorre seguire una dieta che aiuti a tornare in forma. Ecco alcuni utili consigli per perdere peso.

Dieta di primavera

Con l’arrivo della bella stagione e delle giornate soleggiate, cresce il bisogno di mostrarsi un po’ di più, ma cosa fare se si hanno dei chili in eccesso? La soluzione è seguire una dieta che aiuti a tornare in forma con la bella stagione in modo da perdere un po’ di centimetri della circonferenza vita. Una dieta del genere aiuta a depurarsi dagli eccessi dell’inverno perdendo peso in modo corretto ed equilibrato.

In primavera aumenta il desiderio di mettersi in forma e dimagrire, soprattutto se durante la stagione invernale ci si è lasciati andare a stravizi e bagordi. La dieta di primavera è un regime alimentare che consta di poche calorie, ma non restrittivo e rigido, ma utile al dimagrimento e alla perdita dei chili in eccesso. Durante questo periodo è possibile buttare giù qualche chilo, soprattutto se si mangia in modo sano e bilanciato.

Un regime che punta sull’abolizione di alcuni cibi considerati troppo calorici a favore di altri che abbiano meno calorie e che sfrutta gli alimenti tipici del periodo primaverile. Si consiglia di assumere alimenti che favoriscano il dimagrimento stimolando il processo di diuresi. Molto importante anche associare tisane dietetiche e snellenti, oltre che depuranti, insieme a estratti di frutta e verdura.

Si consiglia di optare per cibi tipici, freschi e sani, ma di stagione, quali asparagi, fragole, ma anche ravanelli e agretti, solo per citarne alcuni. Via libera a germogli e semi oleosi, oltre a frutta e verdura che non devono mai mancare e di cui vanno consumate almeno cinque porzioni giornaliere.

Dieta di primavera: come seguirla

La dieta di primavera permette, dopo un lungo inverno di prepararsi alla stagione calda, per cui è necessario consumare piatti che siano bilanciati e adatti al periodo. Non è solo importante dimagrire, ma anche agire sull’organismo, consumando alimenti che siano detox e depuranti.

Non è una dieta adatta a tutti, ma aiuta a sicuramente a ritrovare la forma fisica e il buonumore. Si consiglia di affidarsi sempre a un esperto e mai seguire le classiche diete fai da te che possono arrecare disturbi ed effetti collaterali. Seguendo la dieta di primavera, si eliminano il gonfiore, i gas intestinali e lo stesso intestino ritrova l’equilibrio.

L’alimentazione sana coadiuvata con un po’ di attività fisica da fare regolarmente sono regole da seguire sempre. Complice il sole e gli alberi in fioritura, si è maggiormente stimolati a uscire all’aria aperta facendo una passeggiata o corsa in modo da mantenere il fisico in forma e perdere i chili che si è accumulato.

Si consiglia di eliminare tutti quei cibi che sono dannosi, quali caffè, latticini, formaggi, carne rossa, optando per broccoli, sedano che sono alimenti detox. Per i condimenti, bisogna limitare il sale optando per le spezie naturali, quali la piperina e la curcuma che sono la base di un integratore per il dimagrimento.

Ecco un esempio di menù della dieta di primavera da seguire:

Colazione: tè o una spremuta

tè o una spremuta Spuntino di metà mattina: semi di noci o girasole oppure tè verde o all’ortica

semi di noci o girasole oppure tè verde o all’ortica Pranzo: porzione di proteine quali pesce o pollo da consumare alla griglia o al vapore insieme a delle verdure

porzione di proteine quali pesce o pollo da consumare alla griglia o al vapore insieme a delle verdure Merenda: consumare dei semi

consumare dei semi Cena: proteine e verdure.

Non dimenticare almeno 2 litri di acqua naturale al giorno per depurarsi.



