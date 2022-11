Evitare certi alimenti ipercalorici, non eccedere con l'alcool sono alcuni dei consigli da seguire nella dieta prima di Natale per la forma fisica.

Oltre a pensare a come addobbare la casa per Natale e ai regali da fare, sono in molti preoccupati per i chili in più che andranno ad accumulare per i pasti luculliani del periodo. Per arrivare in forma e non esagerare, seguire la dieta prima di Natale aiuta a evitare i sensi di colpa e consumare certi alimenti senza eccessi.

Dieta prima di Natale

Ancora poche settimane e si celebrerà il Natale, la festa più magica dell’anno che fa rima con una serie di abbuffate che comprendono leccornie, antipasti e molto altro. Per prepararsi al meglio ai cenoni e pranzi che ci aspettano, la dieta prima di Natale aiuta a essere in forma sin da subito in modo da mangiare, ma senza sentirsi troppo in colpa.

Per chi tiene al peso forma, questo periodo natalizio può essere alquanto pericoloso dal momento che si hanno tante occasioni per far festa. Le cene, i pranzi con i colleghi e gli amici sono ricchi di pasti e piatti succulenti, ma ipercalorici a cui è bene dare un taglio per evitare di accumulare i chili di troppo nei punti maggiormente critici.

La dieta prima di Natale permette di arrivare alle feste in modo sereno senza troppa ansia dei chili in più o dell’adipe in eccesso che inevitabilmente si accumulerà. Permette semplicemente di prendere coscienza dei vari alimenti che si consumano a tavola in modo da non esagerare in maniera eccessiva.

Non è necessario sottoporsi a diete o regimi alimentari particolarmente estremi o eccessivamente ridii, ma è consigliata qualche piccola rinuncia o sacrificio per conservare e mantenere la linea senza esagerare. L’obiettivo non è tanto dimagrire, quanto riuscire a mantenere il peso forma.

Dieta prima di Natale: consigli

Inevitabilmente nel periodo natalizio si accumulano tantissimi chili, proprio come spiegano anche gli esperti del settore. Per evitare di ingrassare e arrivare in forma prima delle mangiate delle feste, la dieta prima di Natale può sicuramente aiutare. Basta semplicemente limitare tutti i cibi ricchi di calorie optando per alimenti più sani e leggeri come i legumi, il pesce, le verdure e il riso in bianco.

Il pesce è davvero un ottimo alimento da inserire in questo regime poiché ricco di proteine, Omega 3 e anche sali minerali. Il pesce azzurro è l’alimento ideale: dal tonno allo sgombro al salmone sino alle sardine sono tutti tipi consigliati in questo programma alimentare prima delle abbuffate natalizie.

Per la dieta prima di Natale è possibile compensare in modo da mantenere il peso. Per prepararsi alla cena con i colleghi, è meglio rimanere leggeri a pranzo ed evitare il bis di determinati alimenti e non eccedere troppo con l’alcool. In questo modo, facendo delle rinunce e dei sacrifici è possibile tornare in forma e non esagerare, concedendosi anche qualche strappo alla regola.

Gli stessi esperti consigliano di mangiare un po’ di tutto, ma limitando le porzioni e possibilmente senza strafare, soprattutto con l’alcool. Un paio di bicchieri al pasto sono l’ideale. Si consiglia di evitare il digiuno e di optare per il consumo di verdure come contorno a proteine qali pesce o carne magra. A fine pasto o anche come spuntino del pomeriggio un frutto di stagione come il melograno.

Dieta prima di Natale: integratore

