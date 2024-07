Acne e alimentazione, quali sono le diete da seguire? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Acne e alimentazione: che relazione c’è?

L’acne è una delle più comuni malattie della pelle che colpisce tanti di noi, sia da giovani ma anche in età adulta. Molti però non sanno che l’alimentazione è strettamente legata anche alla comparsa di brufoli, perciò, seguire una dieta corretta, può davvero aiutare a combattere e prevenire l’acne. Ovviamente c’è da tenere conto che il cibo non è l’unico fattore scatenante dell’acne, stress e tossine sono anch’esse responsabili dell’eruzione. Tante persone dicono di vedere comparire i brufoli quando hanno mangiato tanto cioccolato o cibi particolarmente grassi. C’è del vero? Sì e no, nel senso che se si mangia un quadretto di cioccolato al giorno non può certo essere responsabile della comparsa dei tanto odiati foruncoli, ma se si esagera sì. Ma andiamo adesso a vedere insieme qual è la dieta giusta da seguire per prevenire l’acne.

Acne e alimentazione: quali diete seguire? I cibi da evitare

Come abbiamo appena visto, c’è senza dubbio una correlazione tra acne e alimentazione, anche se va sottolineato che ci sono altri fattori che possono portare alla comparsa dei foruncoli, anche se si segue una dieta corretta. Andiamo insieme a vedere quali sono i cibo da evitare al fine di prevenire l’acne:

Latticini : il consumo di latticini va ridotto al minimo. Il latte vaccino andrebbe sostituito con latte di cocco o di mandorla, mentre il consumo di formaggi, gelati, yogurt andrebbe ridotto.

: il consumo di latticini va ridotto al minimo. Il latte vaccino andrebbe sostituito con latte di cocco o di mandorla, mentre il consumo di formaggi, gelati, yogurt andrebbe ridotto. Cioccolato: il cioccolato ha un elevato indice glicemico e, quello al latte, contiene appunto latte. Preferire quindi il cioccolato fondente ma comunque con moderazione.

il cioccolato ha un elevato indice glicemico e, quello al latte, contiene appunto latte. Preferire quindi il cioccolato fondente ma comunque con moderazione. Snack fuori pasto : in una dieta anti acne gli snack fuori pasto sono assolutamente sconsigliati, soprattutto se contengono zuccheri.

: in una dieta anti acne gli snack fuori pasto sono assolutamente sconsigliati, soprattutto se contengono zuccheri. Glutine : diminuire gli elementi contenenti glutine, preferire quindi cereali che non lo contengono naturalmente, come riso, quinoa, grano saraceno e miglio.

: diminuire gli elementi contenenti glutine, preferire quindi cereali che non lo contengono naturalmente, come riso, quinoa, grano saraceno e miglio. Cibi fritti : il fritto andrebbe evitato, preferire cibi cotto a vapore, sulla piastra, pentola aderente e pentola a pressione.

: il fritto andrebbe evitato, preferire cibi cotto a vapore, sulla piastra, pentola aderente e pentola a pressione. Alcolici: l’alcool non fa bene a chi ha la pelle acneica, soprattutto i super alcolici perché contengono molti zuccheri.

Acne e alimentazione: quali diete seguire? I cibi da mangiare

Dopo aver visto quelli che sono gli alimenti da evitare per prevenire l’acne, andiamo insieme a vedere quali sono invece i cibi che si possono mangiare:

Alimenti a basso / medio indice glicemico.

Alimenti ricchi di Omega 3 , come ad esempio pesce e frutta secca.

, come ad esempio pesce e frutta secca. Latte di soi a, avena, mandorla e cocco.

a, avena, mandorla e cocco. Orzo, farro e riso integrale.

Usare l’ olio extra vergine d’oliva oppure di cocco.

oppure di cocco. Verdure a foglia verde, mandorle, nocciole e uova.

Frutti ricchi di Vitamina C come arance, pomodori, fragole e meloni.

come arance, pomodori, fragole e meloni. Zucca, patate e carote.

Avocado.

Frutti scuri e frutti di bosco, in particolare i mirtilli.

Questi sono quindi i cibi da preferire. Inoltre esistono anche degli integratori contro l’acne. Infine ricordatevi che la giusta alimentazione da sola non basta, è molto importante anche ridurre al minimo lo stress, che è una delle principali cause della comparsa dei tanto odiati brufoli.