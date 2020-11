Manca poco e poi si festeggerà il Natale che porta con sé, oltre ai doni anche un aumento del peso per via del tantissimo cibo che si consumerà in quel periodo. Ecco allora come prepararsi a questa festività con una dieta che aiuti a non abbuffarsi troppo e rimanere in forma.

Dieta prima delle feste

Pian piano, si entra nel mood natalizio, il che significa parenti al cenone e al pranzo, tantissimo cibo, compreso banchetti luculliani e, inevitabilmente, l’ago della bilancia tende a salire creando sfiducia e malcontento. Per questa ragione, bisogna cercare di prepararsi seguendo una dieta prima delle feste in modo d’aiutare il fisico a disintossicarsi.

Una dieta prima delle feste aiuta a prevenire e combattere i disagi che possono causare i chili di troppo. Non è un regime ipocalorico, ma semplicemente piccoli consigli per riuscire ad affrontare al meglio questo periodo e non abbuffarsi. Dal momento che questo periodo si caratterizza per tantissime tentazioni golose, quali torroni, cioccolatini, ma anche Panettone, a cui è impossibile dire di no, è bene cominciare fin da ora a fare qualche rinuncia.

Se non correte ai ripari fin da subito il vostro girovita aumenterà e sarà poi difficile smaltire i chili in eccesso. Per questa ragione, una dieta detox dalle proprietà ed effetti depuranti è fondamentale per eliminare le scorie e le tossine. Bisogna cominciare a consumare proteine, frutta e verdura di stagione, cercando di dosare le porzioni e non eccedere con i pasti.

Una dieta prima delle feste aiuta a contrastare la cellulite e i liquidi in eccesso, oltre a riattivare il metabolismo in modo da bruciare maggiori calorie. Cercate di evitare tutti quei cibi che sono grassi e contribuiscono all’aumento del peso, quali insaccati, dolci, formaggi, ma anche bevande gassate e carni rosse, ecc.

Dieta prima delle feste: come fare

Una delle prime cose da fare al momento di cominciare una dieta prima delle feste è sicuramente seguire alcuni consigli dietetici da parte di esperti e professionisti per imboccare la strada giusta per dimagrire e perdere peso. Cercate almeno ogni giorno di bere due litri di acqua ed evitate di fare il bis con i vari piatti in quanto aumentano soltanto il peso.

Non esagerate con la frutta secca, ma consumate tante verdure, soprattutto cotte a vapore o lessate, evitando il metodo di cottura fritto. Mangiate sempre in modo lento favorendo la digestione e aiutando il processo digestivo. Optate soprattutto per i grassi buoni, come gli Omega 3 presenti soprattutto nel pesce, quale il salmone.

Eliminate i succhi di frutta e tutte le bevande zuccherine, prediligendo oltre all’acqua, anche centrifugati di frutta oppure tisane detox prima di andare a letto. Provate a ridurre il consumo di alcool assumendolo soltanto per due sere a settimana. Evitate di stuzzicare tra un pasto e l’altro in quanto rischiate soltanto di peggiorare la situazione e ingrassare.

Ecco un esempio di dieta prima delle feste che potete adottare per arrivare in forma:

Colazione: tè caldo o dei cereali insieme a una spremuta di arance

tè caldo o dei cereali insieme a una spremuta di arance Spuntino metà mattina: un frutto a scelta

un frutto a scelta Pranzo: riso accompagnato da un contorno di verdure lessate o al vapore

riso accompagnato da un contorno di verdure lessate o al vapore Merenda: un frutto

un frutto Cena: minestrone di verdure, pesce o anche carne bianca.

Non trascurate l’attività fisica: una passeggiata di mezz’ora ogni giorno fa benissimo ed evitate l’auto e i mezzi pubblici optando per andare a piedi.



