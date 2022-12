Consumare alimenti come cavoli, porri, cime di rapa e altri cibi permette, nella dieta detox, di adottare una strategia ottimale per non esagerare.

Ormai si sa che le feste sono l’occasione anche per aumentare la circonferenza del girovita grazie alle tante leccornie e ai piatti calorici che si consumano in quei giorni. Cominciare fin da ora a seguire una dieta detox prima delle feste permette di arrivare in forma all’appuntamento liberando il corpo dalle scorie e tossine.

Dieta detox prima delle feste

Prima delle festività natalizie e delle abbuffate con parenti e amici, bisogna cominciare a depurare l’organismo dalle scorie e tossine accumulate. Per farlo, non c’è nulla di meglio della dieta detox da seguire per tornare in forma e disintossicarsi in modo da vivere il periodo del Natale con meno sensi di colpa e dispiaceri.

Si tratta di un programma particolarmente semplice da seguire e adatto a tutti. Un percorso che non richiede digiuni o sacrifici particolari, ma permette, grazie ai< giusti cibi e alimenti da consumar,e di coccolarsi e dare all’organismo tutti quei nutrienti di cui ha bisogno per affrontare il tutto con energia e meno rinunce.

Queste settimane che preparano dal periodo natalizio possono essere l’occasione per cominciare un percorso detox e, quindi, imparare anche come nutrirsi in maniera sana. Secondo i nutrizionisti ed esperti del campo, cominciare una dieta detox prima delle feste è un ottimo passo per essere pronti ad affrontare tutte le conseguenze delle mangiate.

Il percorso detox è considerato una vera e propria coccola, un momento di benessere da concedere a sé stessi per fare una sorta di “pulizia” dell’0organismo e prepararlo al periodo di leccornie e di piatti che si consumeranno dalla vigilia di Natale sino a Capodanno e oltre, passando anche per L’epifania.

Dieta detox prima delle feste: consigli

Dal momento che digiunare è sempre sbagliato per una serie di controindicazioni che si potrebbero avere, seguire una dieta detox prima delle feste consente di pulire l’intestino grazie al consumo di alcuni cibi che aiutano in questo percorso. Un regime del genere permette di far funzionare il metabolismo nel modo giusto grazie ai nutrienti da introdurre.

Bisogna, secondo gli esperti, consumare pasti leggeri a base di alimenti funzionali. Sono ammessi i cereali, ma anche i legumi, gli ortaggi, compreso cicoria, tarassaco, insieme a cime di rapa, broccoli e altre verdure di stagione che stimolano la funzione epatica. I carciofi sono ottimi poiché depurano l’organismo e il fegato.

Le piante aromatiche come il prezzemolo utile per insaporire certi piatti aiutano a supportare la pulizia dei reni e del fegato. Sono consigliati nella dieta detox anche i grassi buoni come il pesce, l’avocado, la frutta secca come le mandorle da consumarne alcune negli spuntini tra un pasto e l’altro. Sono tutti ricchi di Omega 3 che danno uno sprint al lavoro del fegato.

Ci sono poi dei piatti e dei pasti che si possono preparare in modo molto facile. Per pranzo e cena è possibile preparare dei tortini di riso integrale impreziositi da alcune verdure come i porri o i cavoli oppure una pasta sempre integrale da condire con del succo di limone e del prezzemolo. Con questo regime si impara a mangiare bene per la salute e il benessere.

Dieta detox prima delle feste: integratore

