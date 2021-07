Durante l’anno, complice anche la pandemia, ci si è lasciati andare a stravizi e abbuffate, ma con l’arrivo della stagione estiva bisogna correre ai ripari e la dieta detox del mese di luglio aiuta sicuramente a depurare in modo da affrontare il mese in modo leggero e sano. Vediamo in cosa consiste e come fare.

Dieta detox di luglio

Per arrivare in forma all’appuntamento con l’estate e alla prova costume, bisogna cominciare a eliminare le scorie che si sono accumulate nel corso dell’anno. Per riuscire a farlo la dieta detox è il regime miglior, anche per una serie di alimenti che è possibile consumare in questo periodo e che sicuramente possono aiutare.

Un regime dietetico particolarmente apprezzato proprio perché aiuta a mantenersi in forma. La dieta detox permette di consumare alimenti depurativi che aiutano a depurare, come dice il nome, l’organismo. Sono alimenti che è possibile consumare in vari modi. Ovviamente, come in ogni dieta che si rispetti, bisogna stare attenti alle calorie e alla quantità delle porzioni in modo da essere pronti per l’estate e l’appuntamento con la spiaggia.

Si consiglia di consumare cibi ricchi di antiossidanti come il tè verde che è anche uno dei componenti principali dell’integratore Aloe Vera Slim, oltre a mirtilli, bacche di goji e a tantissimi altri alimenti a base naturale e che hanno proprietà depurative. No al consumo di bevande gassate e dolci. Per i condimenti, optare per succo di limone e spezie, oltre a erbe aromatiche.

Bisogna consumare tantissima verdura, limitare il consumo di carboidrati, preferire cereali integrali e proteine animali. Sono ammessi tipi di carne magra come il pollo e il tacchino e il pesce azzurro, come il salmone che è ricco di Omega 3. In questo periodo, è bene approfittare di alimenti tipici di stagione, come ananas, angurie, mirtilli, ma anche carciofi, finocchi, ecc.

Dieta detox di luglio: benefici

Seguire un regime del genere durante il mese di luglio è perfetto, perché non solo aiuta a mantenersi in forma, sfoggiando un fisico che sia snello e tonico, ma aiuta anche a liberarsi da tutte le scorie e le tossine accumulate. Si chiama dieta detox proprio perché ha funzione disintossicante e depurante per l’organismo.

L’obiettivo di questa dieta che è possibile seguire per una durata di 7 o 10 giorni è depurare e disintossicare l’organismo e il fisico da tutte le scorie che si sono accumulate. Elimina tutte le tossine che costituiscono agenti nocivi per il fisico aiutando a ripristinare lo stato di benessere. Inoltre, consumare determinati alimenti detox aiuta a raggiungere la forma in breve tempo e a purificarsi.

Si consiglia di seguirla anche prima del periodo estivo in quanto permette di non sovraccaricare troppo l’organismo ed evita di prendere troppi chili con rischi dannosi per la salute. Un regime adatto a tutti e per il quale basta modificare alcuni alimenti da portare a tavola in base alle esigenze del singolo individuo.

La dieta detox di luglio permette, grazie all’assunzione di cibi drenanti, di eliminare le scorie e le tossine, che depurano il fegato e l’intestino, oltre a combattere la ritenzione idrica. Brucia i grassi con effetti importanti sul fisico e la salute, in generale. Un regime alimentare che contrasta la sintomatologia legata alla motilità intestinale.

Dieta detox: miglior integratore

Per arrivare in forma smagliante alla prova costume e all’appuntamento con l’estate, è possibile associare ai benefici della dieta detox un buon supporto dimagrante detox. Il migliore è Aloe Vera Slim, un integratore alimentare detox a base naturale in compresse raccomandato da esperti e consumatori che ha notevoli proprietà.

Un integratore che è notificato al Ministero della Salute, che stimola il processo metabolico bruciando le calorie e permettendo di avere un corpo sano. Sazia, placando i morsi della fame e ha proprietà depuranti per il fegato, intestino e anche i reni, in modo da mantenere la forma a lungo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim è un integratore che funziona in maniera efficace e naturale. Inoltre, si basa su componenti di tipo naturale per cui non ha controindicazioni o effetti collaterali di nessun tipo. Un supporto alimentare che si compone di principi naturali importanti, quali aloe vera che dà il nome al prodotto. Si tratta di una pianta benefica che ha varie proprietà, tra cui migliorare la funzionalità epatica e digestiva, oltre a regolare la motilità intestinale e drenare i liquidi. Insieme a questo elemento, vi è anche il tè verde che brucia i grassi in modo naturale.

Basta prenderne una o due compresse insieme a un po’ d’acqua prima dei pasti per attaccare i cumuli di adipe impedendo che possano depositarsi nuovamente.

Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo, per cui non è ordinabile né su amazn, ma neanche nei negozi fisici. Per comprarlo, bisogna collegarsi al sito ufficiale, compilare il form con i dati personali e inviarlo. Si trova in promozione al costo di 49,99€ per 4 confezioni (invece di 200) con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene nei soliti modi: Paypal, la carta di credito o anche in contanti direttamente al corriere.