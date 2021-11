Dieta della menopausa: come perdere peso a 60 anni

Dimagrire non mai facile, anzi, si tratta di un percorso molto difficile e lungo. Inoltre, farlo a 60 anni può essere difficile perché non sempre il metabolismo funziona nel modo corretto. All’età di 60 anni il corpo cambia e per chi vuole tornare in forma la dieta della menopausa è il regime adatto per i benefici che apporta. Qui spieghiamo come seguirlo e cosa fare.

Dieta della menopausa

Molto importante seguire un regime alimentare equilibrato dal momento che la menopausa è un periodo alquanto complicato a cui la donna va incontro a una serie di cambiamenti. Innanzitutto, il metabolismo rallenta e seguire la dieta della menopausa può non essere facile, soprattutto se si ha 60 anni e non si ha voglia di cominciare un percorso dietetico.

L’alimentazione gioca un ruolo molto importante dal momento che limita i sintomi riducendo il rischio di andare incontro a patologie che interessano l’apparato cardiocircolatorio oppure l’osteoporosi e anche il sovrappeso. Inoltre, nella fase della menopausa è più facile ingrassare, quindi una alimentazione adeguata accompagnata da una buona attività fisica agevola la salute e il dimagrimento.

Durante questa fase si ha una riduzione della massa muscolare e anche del metabolismo basale per cui riuscire a dimagrire giunte all’età di 60 anni può essere più complicato di quanto si pensi. Molto importante proprio per questo prendere coscienza dei cambiamenti e meccanismi che avvengono nel proprio corpo in modo da capire come alimentarsi e nutrirsi adeguatamente.

Molto importante nella dieta della menopausa ridurre le calorie limitando quegli alimenti che non andrebbero consumati perché fonte di grassi e quindi di chili in più che si depositano sull’addome, le cosce. Non è bene mangiare in modo disordinato, ma si consiglia di strutturare bene i vari pasti in modo da evitare gli attacchi di fame.

Dieta della menopausa: consigli

Per chi ha raggiunto i 60 anni e vuole essere in forma in modo corretto, la dieta della menopausa è il giusto regime da seguire a patto di consumare alimenti che siano adatti e poco calorici. Molto importante consumare cibi ricchi di fibre e di antiossidanti come i cereali, ma anche la soia e i legumi che danno il giusto senso di sazietà.

Con il passare degli anni, il metabolismo basale tende a rallentare per cui è bene cambiare le proprie abitudini, soprattutto a tavola e portare alimenti che siano equilibrati per rispecchiare le esigenze di cui si ha maggiormente bisogno. Bisogna poi aumentare l’attività fisica con delle passeggiate da concedersi al mattino o al pomeriggio.

Secondo il consiglio degli esperti, è bene consumare proteine dal momento che danno un nutrimento maggiore all’organismo in quanto fonte di nutrienti per il benessere del fisico e della salute, in generale. Il pesce, le uova, i legumi, ma anche le fibre non possono mancare nella dieta della menopausa.

Consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura, considerando che sono alimenti di poche calorie che saziano e fanno bene. Dal momento che si rischia di andare incontro a un problema come l’osteoporosi, è bene consumare diversi latticini, quindi yogurt e latte magro. La pasta va consumata con moderazione ed è bene consumare meno alimenti ricchi di grassi e sale. Si consigliano sempre i classici due spuntini al giorno.

Dieta della menopausa: integratore

