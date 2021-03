La menopausa è un periodo delicato della vita di una donna in cui i cambiamenti e gli squilibri ormonali hanno effetti sul fisico. Per questa ragione, la dieta in menopausa è l’ideale per dimagrire e consumare una alimentazione che sia corretta e ben bilanciata. Vediamo come fare grazie ad alcuni consigli utili.

Dieta in menopausa

Una fase della vita in cui si fa fatica a perdere peso a causa degli squilibri ormonali. Durante questo periodo che, ogni donna vive intorno all’età dei 50 anni, capita d’ingrassare per via di alcuni scompensi emotivi e psicologici che sono legati a questa fase insieme alle vampate di calore e alla pelle secca. Per questa ragione, la dieta in menopausa permette di perdere i chili accumulati.

In menopausa è molto più facile cominciare a ingrassare, per cui mangiare sano, ridurre le calorie e fare attività fisica sono la base per stare bene in questa fase della propria vita. Bisogna integrare la dieta in menopausa con alimenti che siano ricchi di fitoestrogeni, quali la soia e i legumi, in modo da compensare il calo degli estrogeni.

Essere consapevole dei cambiamenti che stanno avvenendo nel corpo sicuramente aiuta a stare bene apportando allo stile di vita alcune modifiche che permettono di dimagrire, ma anche di avere una salute migliore sotto tanti punti di vista. Il metabolismo, durante questa fase, cambia, quindi prendere peso è inevitabile.

Per questa ragione, bisogna supplire alla dieta anche maggiore dedizione all’attività fisica che è fondamentale per mantenere il metabolismo efficiente. Fare ginnastica o esercizi di stretching è l’ideale per mantenersi in forma. Per quanto riguarda l’alimentazione, bisogna ridurre le calorie, optare per cibi integrali, consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Oltre ai tre pasti classici, si consigliano sempre due spuntini di metà mattina e merenda a base di yogurt bianco e un frutto.

Dieta in menopausa: errori

Solitamente quando si comincia la dieta in menopausa si va incontro a una serie di errori che possono assolutamente pregiudicare la buona riuscita del percorso dietetico. Non bisogna mangiare in modo disordinato, ma cominciare a strutturare i pasti. Inoltre, è importante affidarsi sempre a un esperto e mai a diete restrittive o fai da te che fanno male.

Strutturare i pasti, quindi una divisione tra primo, secondo e anche gli spuntini, aiuta sicuramente a evitare attacchi di fame e un aumento delle calorie. Bisogna limitare tutti quei cibi ricchi di sale e zuccheri, quali dadi, salumi, prodotti in scatola, che sono un ostacolo alla ritenzione idrica.

Bisogna ridurre i grassi e le proteine. Non eccedere con i grassi saturi e consumare con moderazione determinati alimenti quali la carne rossa. Vige anche il divieto assoluto dei superalcolici, sebbene un bicchiere di vino durante i pasti sia ammesso, ma sempre con moderazione e facendo attenzione.

Una delle cause dell’aumento del girovita è sicuramente uno scorretto stile di vita, per cui evitare di abbuffarsi è sicuramente uno degli errori da non commettere nella dieta in menopausa per stare bene e in forma. Fare attenzione, non soltanto agli alimenti, ma anche alla quantità in modo da ridurre le porzioni.



