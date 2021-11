Dieta della menopausa: come dimagrire a 50 anni

La menopausa è un periodo difficile per ogni donna che va incontro a cambiamenti nel fisico e anche nella mente. Durante questa fase può capitare di ingrassare e per questo la dieta della menopausa è particolarmente indicata per poter perdere peso a 50 anni. Qui cerchiamo di capire come seguirla e cosa mangiare in modo corretto e salutare.

Dieta della menopausa

In certi periodi della vita, come la fase della menopausa, l’organismo non riesce più a lavorare come prima in quanto va incontro a una serie di fattori che possono impedirne il corretto funzionamento. Durante questa fase è possibile avere un aumento del tessuto adiposo soprattutto nella zona addominale e la dieta della menopausa è l’ideale per tornare in forma in breve tempo.

Durante questo regime alimentare, è bene cambiare un po’ le proprie abitudini adottando uno stile di vita che sia sano in modo da poter dimagrire a 50 anni. Si consiglia di assumere diverse proteine vegetali, tra cui frutta e verdura fresca e ridurre i carboidrati che hanno un alto indice glicemico eliminando quelli raffinati.

Ogni pasto che sia il pranzo o la cena dovrebbe essere a base di verdure, proteine e anche carboidrati possibilmente integrali. Bisogna durante la dieta della menopausa evitare i dolcificanti, gli alimenti ricchi di additivi e di fruttosio senza dimenticarsi di fare almeno due spuntini, di metà mattina e merenda al giorno.

Per quanto riguarda la dieta è consigliabile mangiare dalle 3 alle 5 porzioni di verdura al giorno, soprattutto fresca e possibilmente di stagione, come broccoli, verze, ma anche minestrone o zuppe, insieme a insalate sono il pasto ideale da consumare. Si consigliano anche proteine come carne magra, quale pollo o tacchino oppure pesce. Insieme alla dieta della menopausa non può mancare l’attività fisica e cercare di dormire a sufficienza.

Dieta della menopausa: benefici

La fase della menopausa compare tra i 45 e i 55 anni nella donna e si accompagna a un periodo contraddistinto da diversi sintomi. Durante questa fase, la donna può andare incontro a un aumento del grasso che si localizza nella zona addominale e per eliminarlo la dieta della menopausa è assolutamente il regime ideale per via dei beenfici che apporta.

Bisogna correggere e cambiare la propria alimentazione adottando alimenti che abbiano determinate proprietà e siano in grado di dare i giusti nutrienti. Un regime del genere può aiutare a prevenire l’osteoporosi anche grazie al consumo di alimenti ricchi di vitamina D e di calcio. Bisogna ridurre l’eccesso di sodio e di alcol consumando alimenti che siano specifici e adatti.

Mangiare bene, consumare alimenti adatti è essenziale, non solo ai fini del dimagrimento, ma anche della salute in generale. La dieta della menopausa è molto utile da seguire anche perché permette di minimizzare alcuni sintomi tipici di questo periodo, come le classiche vampate di calore o le eccessive sudorazioni notturne.

Consumare alimenti ricchi di nutrienti e di varie proprietà è importante anche perché equilibra gli sbalzi d’umore che nella fase della menopausa sono deleteri, dona la giusta energia e aiuta ad alleggerire il gonfiore e i liquidi in eccesso. Permette anche di migliorare il peso corporeo, oltre a essere maggiormente attivi ed energici.

Dieta della menopausa: integratore

