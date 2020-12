Ogni donna affronta, durante la menopausa, un periodo difficile dovuto agli sbalzi ormonali e anche ai cambi d’umore, oltre ai notevoli chili in più. Per tornare in forma in modo naturale, la dieta in menopausa è un regime adatto a base di alimenti corretti e variegati. Vediamo come seguirlo e l’integratore d’abbinare.

Dieta in menopausa

La menopausa è un periodo difficile, pieno di cambiamenti, non soltanto dal punto di vista fisico, ma che coinvolgono anche la psiche, l’umore e molto altro. Una fase della vita in cui ai cambiamenti fisici se ne associano anche altri dovuti all’alimentazione e che sono utili per ridurre il rischio di malattie a livello cardiovascolare, sovrappeso, osteoporosi, ecc. Durante questo periodo è alquanto normale prendere peso e molto difficile riuscire a perderlo.

La dieta in menopausa ha proprio lo scopo di aiutarvi a perdere i chili in eccesso e tornare in forma in modo naturale ed equilibrato senza particolari danni al fisico. Per questa ragione, risulta importante mangiare sano, ridurre o limitare l’apporto calorico, oltre ovviamente a cercare di fare attività fisica, come una passeggiata che può ritemprarvi sia fisicamente che psicologicamente.

Accumulare peso è normale proprio perché il metabolismo cambia e risulta difficile riuscire a tenerlo sotto controllo nel modo adeguato. Per quanto riguarda la dieta in menopausa, bisogna cominciare a prendersi cura del proprio fisico riducendo l’apporto calorico e cercando di venire incontro ai bisogni dell’organismo.

Bisogna fare attenzione a ciò che si mangia. Portate in tavola alimenti ricchi di macronutrienti che fanno bene permettendovi di perdere peso e ridurre così il girovita. Seguire una dieta varia e sana aiuta e l’esperto può fornirvi tutti i consigli e suggerimenti utili in tal senso.

Dieta in menopausa: cosa mangiare

Seguire un regime controllato e sano durante la menopausa vi aiuta a tenere a basa il peso in eccesso. Una alimentazione sana è il primo passo per stimolare il metabolismo e perdere i chili in eccesso. Nella dieta in menopausa bisogna strutturare i pasti, oltre al classico colazione, pranzo e cena, non dimenticate i due spuntini di metà mattina e merenda.

Limitate il sale, i fritti e i condimenti, oltre a tutti quegli alimenti che sono da ostacolo alla ritenzione idrica. Riducete i grassi, compreso quelli saturi e le proteine, così come i formaggi, il condimento e il burro preferendo le spezie o le erbe aromatiche insieme all’olio extravergine d’oliva. La pasta va mangiata in modo moderato, preferendo quella integrale.

No ai superalcolici, sebbene un bicchiere di vino durante i pasti sia concesso. Nella dieta in menopausa, cercate di consumare tantissima soia e legumi che sono ricchi di fitoestrogeni. Ogni dieta deve avere almeno cinque porzioni tra frutta e verdura, in modo d’avere la giusta dose di vitamine e fibre. Quindi, i frutti di bosco e le verdure a foglia larga sono assolutamente consigliati.

Consumate tantissimi alimenti a base di calcio, quali il latte e i suoi derivati, come il parmigiano in quanto aiuta a combattere la fragilità ossea e, di conseguenza, l’osteoporosi. Oltre alla frutta secca, sono ammessi anche i fagioli bianchi e i piselli che attenuano i sintomi classici della menopausa. Infine, consumate tantissima vitamina D, quali uova, pesce come crostacei, molluschi, ecc.



Il miglior integratore da abbinare

Alla dieta in menopausa per tornare in forma in maniera del tutto naturale, oltre ad alcuni alimenti da consumare al posto di altri, si consiglia di abbinare un integratore e, tra tutti quelli presenti in commercio, spicca Piperina & Curcuma Plus. Un integratore di origine italiana appartenente alla linea Natural Plus, raccomandato sia da esperti e consumato da diversi consumatori, proprio per i suoi benefici.

Un integratore che stimola il metabolismo e i succhi gastrici facilitando anche il processo digestivo. Sazia e riduce gli attacchi di fame in modo da non abbuffarvi oltre modo. Brucia le calorie e ha una azione depurante in quanto disintossica l’intestino, il fegato e i reni per mantenere la forma per parecchio tempo.

Piperina & Curcuma Plus ha talmente tanti benefici e permette di ottenere ottimi esiti al punto che è anche stato notificato dal Ministero della Salute, a dimostrazione della sua efficacia e affidabilità. Possono consumarlo tutti, tranne le donne in gravidanza e chi ha problemi dell’apparato gastrointestinale. Assumerlo è semplice perché ne basta una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua per cominciare a ottenere i primi risultati. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, essendo un prodotto naturale, non ha controindicazioni o effetti collaterali poiché si basa sui seguenti componenti che sono:

Piperina: ingrediente che si trova nel pepe a cui dona il gusto piccante, stimola il processo metabolico, permettendo di perdere peso in tempi rapidi

ingrediente che si trova nel pepe a cui dona il gusto piccante, stimola il processo metabolico, permettendo di perdere peso in tempi rapidi Curcuma: spezia che si usa molto nella cucina orientale, per le sue qualità al punto da essere definita anche lo zafferano d’Oriente, ha proprietà depuranti in quanto elimina le scorie e le tossine che sono in eccesso

spezia che si usa molto nella cucina orientale, per le sue qualità al punto da essere definita anche lo zafferano d’Oriente, ha proprietà depuranti in quanto elimina le scorie e le tossine che sono in eccesso Silicio Colloidale: un componente che non tutti conoscono, ma che permette di proteggere la pelle, i tendini e le ossa, oltre a favorire le prestazioni degli altri ingredienti che sono essenziali.

Piperina & Curcuma Plus è un prodotto originale ed esclusivo e, proprio per questo, non potete comprarlo nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale dove bisogna compilare il modulo con i dati personali, inviare l’ordine e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma. Il prodotto è in offerta, al momento, al costo di 49 € per 4 confezioni al posto di 196 con la spedizione gratis. Per il pagamento, ci sono ben tre modalità tra cui scegliere: Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente al corriere.