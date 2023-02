Dieci giorni tra il bene e il male: trama, cast e dove vederlo

Tra i nuovi film usciti a febbraio su Netflix c’è anche Dieci giorni tra il bene e il male, un thriller turco che porta sul piccolo schermo un caso editoriale davvero clamoroso. Un film da non perdere, che sicuramente appassionerà gli spettatori.

Dieci giorni tra il bene e il male: dove vederlo e la trama

Il catalogo di Netflix, nel mese di febbraio, si è arricchito con moltissimi titoli di film, serie tv, documentari e show. Tra i film usciti in queste settimane troviamo anche Dieci giorni tra il bene e il male, un thriller turco che porta sugli schermi un clamoroso caso editoriale nel Paese. Il poliziesco, diretto da Uluc Bayraktar, con una sceneggiatura di Damla Serim, è l’adattamento del romanzo İyi Adamın 10 Günü, scritto da Mehmet Eroğlu, uno degli autori turchi più amati, nel 2019.

La pellicola è prodotta dalla Ay Yapim di Kerem Catay. Si tratta del primo capitolo di una trilogia piena di mistero e di azione. Tutto ruota intorno a Sadik, un ex avvocato che nel corso degli anni è diventato un investigatore privato. Il detective cerca in tutti i modi di essere una brava persona in un mondo pieno di criminali, assassini, spacciatori e trafficanti di esseri umani. L’investigatore privato viene contattato da quattro donne diverse, che sono legate tra loro, in un periodo particolarmente complicato per lui.

L’uomo sta affrontando un caso difficile. Ha accettato di indagare sulla strana e misteriosa sparizione di un ragazzo adolescente. Quell’indagine e quella ricerca lanceranno il detective in un’impresa davvero inaspettata, destinata a cambiargli la vita per sempre. Pian piano che si avvicina sempre di più alla verità, Sadik scoprirà che la linea di confine tra il bene e il male è davvero molto sottile, più di quanto potesse mai immaginare. “Innocuo, altruista, affidabile, virtuoso, di solidi principi…ma a cosa serve essere una brava persona? Se non hai mai arrecato danno a nessuno nella vita, puoi affermare di essere davvero una brava persona? Sporcarsi le mani per la giustizia ti rende una persona malvagia?” è la sinossi del film.

Dieci giorni tra il bene e il male: il cast del film

Il film turco Dieci giorni tra il bene e il male ha debuttato su Netflix venerdì 10 febbraio, anticipato da un trailer ufficiale che ha mostrato l’atmosfera da thriller della pellicola. Si parla di crimini, di segreti nascosti, di manipolazioni, di tensione, di violenza e di redenzione. Un film davvero molto intenso, che sicuramente conquisterà gli spettatori. Il protagonista del film è interpretato da Nejat Isler, attore conosciuto dagli amanti del cinema turco per i suoi ruoli importanti in Yumurta di Semih Kaplanoglu e Il regno d’inverno di Nuri Bilge Ceylan. Il resto del cast è formato da Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan, Erdal Yıldız, Ata Artman, Esra Ronabar, Barış Falay, Yurdaer Okur, Rıza Kocaoğlu e Kadir Çermik. Non vi resta che guardare Dieci giorni tra il bene e il male per scoprire cosa accadrà al protagonista e se quel confine tra bene e male è davvero così sottile.