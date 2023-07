Scopriamo insieme l’uscita, la trama e il cast della 2 stagione della serie tv Di nuovo 15 anni. Si tratta di una serie brasiliana basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Bruna Vieira. Il primo capitolo ha ottenuto un grande successo.

Di nuovo 15 anni 2 stagione: data di uscita della serie tv

La seconda stagione della serie tv Di nuovo 15 anni è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico. Si tratta di una serie tv originale brasiliana disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da mercoledì 5 luglio 2023, con nuovi episodi. Di nuovo 15 anni si basa sull’omonimo romanzo del 2013 di Bruna Vieira, una storia che ha subito appassionato tutti gli abbonati Netflix, garantendo il rinnovo della seconda stagione subito dopo la messa in onda della prima. Di nuovo 15 anni, ironica serie tv amatissima dal pubblico, riparte con sei episodi tutti da non perdere. Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate nell’agosto 2022 e si sono concluse nell’ottobre dello stesso anno, con registrazioni esterne a Bananal, all’interno di San Paolo.

Netflix ancora una volta ha deciso di arricchire il suo catalogo con tanti nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show. Nel mese di luglio usciranno moltissime novità che appassioneranno gli abbonati alla piattaforma di streaming. La seconda stagione di Di nuovo 15 anni è una delle novità più attese.

Di nuovo 15 anni 2 stagione: trama e cast della serie tv

Come continuerà la magica storia di Anita? Dopo essere tornata indietro nel tempo a quando aveva 15 anni, sarà riuscita la protagonista a sistemare i suoi conti in sospeso aiutando le persone che ama? Nel corso della seconda stagione, Anita sarà costretta a ritornare all’età di 15 anni per cercare di risolvere la situazione particolarmente difficile della sorella Luiza, ma Joel riuscirà ad accedere al suo account Floguinho diventando un viaggiatore nel tempo. Dopo una giornata terrificante in cui Joel interferisce nella vita di tutti, Anita torna al 2021 e scopre che il suo magico momento a Parigi insieme ad Henrique non è mai avvenuto. Tutto è stato modificato. Anita e Joel dovranno unire le loro forze per ripristinare l’ordine delle cose e cercare di correggere il futuro che hanno cambiato. In mezzo a tutto questo, Anita deve ancora decidere chi desidera avere al suo fianco, se il romantico Henrique, il compagno Joel o l’improbabile ed irresistibile Fabricio.

Nel cast tornano i protagonisti capitanati da Maisa Silva, nel ruolo di Anita, e Camila Queiroz, nel ruolo di Anita da adulta. Ci saranno anche Klara Castanho e Yana Sardenberg nel ruolo di Carol giovane e adulta, Amanda Azevedo e Mariana Rios nella parte di Luiza ragazza e adulta, e João Guilherme/ Bruno Montaleone nel ruolo di Fabrício Azevedo. Il cast è completato da Caio Cabral/Breno Ferreira nella parte di Henrique e Nila/Alice Marcone in quella di César/Camila Azevedo. Tra i nuovi personaggi incontriamo invece João Assunção nella parte di Roger, Matheus Troiano in quella di Tiago e Gabriel Milane nel ruolo di Hugo.