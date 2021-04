Chi prima e chi dopo abbiamo tutte avuto problemi con la pelle, da piccoli imperfezioni a macchie acneiche fino ai segni del tempo. Per migliorare la pelle e restituire vigore ed elasticità, esistono diversi tipi di trattamenti specifici, da quelli fai da te a quelli più professionali.

Il dermaroller è uno di questi: vediamo qui di seguito che cos’è e come si usa.

Dermaroller: che cos’è?

Il dermaroller è una delle ultime novità tra i trattamenti estetici dedicati alla pelle del viso in campo beauty. Detto anche microneedling, si tratta di un rullino dotato di una testina rotante con moltissimi piccoli aghi il cui compito è creare dei fori sul viso. Gli aghi possono essere di diverse misure, ci sono da 0,1 fino a 0,5 millimetri.

Facendo dei piccoli fori sulla pelle, il dermaroller crea una sorta di infiammazione, detto altrimenti delle microperforazioni, utili e necessarie per stimolare la riparazione dei tessuti epiteliali.

I benefici del dermaroller

Per dirla in maniera più semplice, quindi, il dermaroller serve a favorire e a produrre più collagene, indispensabile per l’epidermide perché la mantiene più bella, giovane ed elastica. Ma non solo: le infiammazioni consentono alla pelle di assorbire in modo più rapido i sieri e le lozioni, permettendo così a loro di agire più in profondità.

Il risultato? Una pelle più giovane, elastica e rivitalizzata, grazie ad uno strumento efficace, il quale è in grado di combattere le macchie e le cicatrici causate dall’acne.

Dermaroller: come si usa?

Il meccanismo che regola questo strumento è molto semplice ma caratterizzato da diversi step indispensabili.

Per prima cosa, bisogna disinfettare l’attrezzo con dell’alcol, lasciandolo in una ciotola per circa 10 minuti e far evaporare poi all’aria. Come secondo step, si deve lavare per bene la pelle facendo attenzione ad usare un detergente delicato, meglio se non schiumogeno. Poi, se si usano aghi superiori a 0,1 millimetro, è meglio passare l’alcol anche sulla pelle per disinfettarla.

Il terzo step prevede l’utilizzo della crema anestetica nel caso in cui si usino aghi piccoli. Dopo questo passaggio, si può procedere con l’utilizzo del dermaroller. Si può utilizzare sia prima in senso verticale e poi in senso orizzontale o viceversa, cominciando dalla zona della fronte e procedendo quindi dall’alto verso il basso, evitando però le zone perioculare e nasale. Un buon consiglio è quello di ripetere le stesse zone per un totale di cinque volte.

Come ultimo step, è bene applicare un siero a base di acido ialuronico o vitamine. L’unica accortezza che bisogna avere è quella di interrompere subito il trattamento nel caso in cui la pelle è troppo rossa o insanguinata.