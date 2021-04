Col passare del tempo, la nostra pelle tende ad invecchiare e a perdere di elasticità e tonicità. Per cercare di ridurre i segni del tempo e conferire ad essa un aspetto più vigoroso e giovane, esistono diversi trattamenti estetici più o meno invasivi, a seconda delle proprie specifiche esigenze e problematiche, che si possono fare.

Il face taping è uno di questi e i risultati che si ottengono sono veramente soddisfacenti: vediamo qui di seguito che cos’è e come funziona.

Face taping: che cos’è?

Il face taping è un trattamento estetico di lifting di nuova generazione, nato in Russia per opera della dottoressa Larisa Vitvinova. Arrivato anche in Italia, sta letteralmente spopolando in tutto il mondo, anche sul web e sui social tramite beauty influencers che lo propongono e di cui mostrano gli ottimi risultati.

Ma esattamente in cosa consiste? Il face taping altro non è che una sorta di allenamento dei muscoli e della pelle, il cui obiettivo e scopo è quello di andare a tonificare e distendere i tessuti del viso.

Come funziona?

Il meccanismo che regola questo tipo di trattamento è molto semplice: si utilizzano degli appositi cerotti in grado di drenare i liquidi e le imperfezioni della pelle, distendendo e tonificando allo stesso tempo i tessuti del viso.

I risultati e i benefici sono immediati, anche se ovviamente ci vuole costanza nell’eseguire il trattamento. La pelle risulterà così più giovane e bella, più limpida e liscia. Ma non solo: il face taping favorisce inoltre la formazione di collagene, ingrediente naturale utile e necessario per contrastare i segni del tempo e gli inestetismi e cedimenti dovuti all’avanzare dell’età.

Quanto costa?

Questo trattamento lifting di nuova generazione, come tutti gli altri trattamenti meno invasivi e non, devono essere svolti in appositi centri estetici, che siano in grado di lavorare ed intervenire in maniera professionale su zone delicate del viso e del corpo. Il face taping, in particolare, ha un costo in media di circa 50 euro a seduta e il prezzo può oscillare in questa fascia. Per un risultato più efficace, si consiglia di eseguire il trattamento almeno due volte a settimana.