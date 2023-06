Delete, nuova serie Netflix: trama, cast e data di uscita

In arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova serie televisiva dal titolo “Delete“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama, il cast e la data di uscita di questa nuova serie Tv.

Delete: la trama della nuova serie televisiva su Netflix

Su Netflix è in arrivo una serie televisiva di genere thriller soprannaturale che lascerà tutti con il fiato sospeso. Il suo titolo è “Delete“. Ma di cosa parla questa attesissima serie televisiva? “Delete” è una serie che spingerà il telespettatore a fare numerose riflessioni sul senso dei rapporti umani. Se aveste la possibilità, con uno scatto della fotocamera del vostro cellulare di far sparire qualcuno, chi scegliereste? Nel mondo di “Delete” tutto questo è possibile, si può eliminare qualcuno grazie a un dispositivo misterioso che può eliminare le persone. Tutti coloro che nel corso della serie si troveranno ad avere a che fare con questo dispositivo si renderanno conto fin da subito che esso attira i loro impulsi peggiori. I protagonisti di questa nuova serie televisiva sono Aim e Lilly, due amanti che cercano di sfuggire ai rispettivi e infelici matrimoni. Un giorno un telefono misterioso viene trovato per caso da Lilly e, lei e Aim, decidono di utilizzare questo terribile dispositivo per eliminare i rispettivi coniugi e poter vivere la propria relazione alla luce del giorno. Ci riusciranno? Sarà davvero tutto così semplice? Per scoprirlo non resta che guardare questa serie televisiva che si prospetta essere una delle serie che otterrà maggiore successo per questo 2023.

Il regista della serie Tv è Parkpoom Wongpoom, al suo debutto. Queste le sue parole: “l’emozionante e straordinaria trama di Delete ruota attorno ai lati più oscuri della natura umana, specialmente quando entrano in gioco relazioni complicate. La storia esamina una domanda stimolante: se potessimo davvero far sparire qualcuno, lo faremmo?”.

Delete: il cast della nuova serie televisiva su Netflix

Nel cast della serie televisiva di genere thriller soprannaturale “Delete” troviamo l’attrice e modella tailandese Chutimon Chuengcharoensukying nei panni di Lilly. L’attrice, nota anche con lo pseudonimo di Aokbab, l’abbiamo vista recitare in alcuni film e serie Tv come per esempio “Thank You For Sharing”, “Happy Old Year”, “One of the road”, “Love Books Love Series” e “Sleepless Society: Insomnia”. Aim è invece interpretato dall’attore tailandese Nat Kitcharit, che abbiamo visto recitare in “Fast & Feel Love”, “4 Kings” e “App War”. Nel cast troviamo anche: Pattarasuda Anumanrajadhon, Sarika Sartsilpsupa, Djuangjai Hirunsri, Sompob Benjathikul e Dujdao Vadhanapakorn.

Delete: la data di uscita della nuova serie televisiva

L’attesissima serie televisiva di genere thriller soprannaturale dal titolo “Delete” sta per uscire. Appuntamento fissato per il prossimo 28 giugno 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. La prima stagione della serie televisiva sarà composta da 8 episodi, su Netflix potete già trovare il trailer ufficiale della serie, così da farvi un’idea di quello che vedrete dal 28 giugno. Vi ricordo infine che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Per farlo tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere uno dei piani a disposizione, da quello più economico a quello premium.