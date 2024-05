“Dèjà vu – Corsa contro il tempo” è un film del 2006 con protagonista Denzel Washington. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo film.

Dèjà vu: trama e spiegazione del film

“Dèjà vu – Corsa contro il tempo” è un film di fantascienza del 2006 diretto da Tony Scott, il regista di “Top Gun”. Nel film ci troviamo a New Orleans, nello Stato della Louisiana, nel giorno di Martedì grasso. Il traghetto Sen. Alvin T. Stumpf sta trasportando dei marinai della Marina degli Stati Uniti assieme alle loro famiglie e, a un certo punto, esplode, causando la morte di 543 persone. E’ l’agente dell’ATF Doug Carlin ha essere incaricato di indagare su quanto è accaduto. Carlin scopre che non si è trattato di un incidente ma che è stato un attentato. Inoltre, prima dell’incidente, viene ritrovato vicino al fiume un corpo carbonizzato, quello di Claire Kuchever. L’agente comincerà a collaborare con l’FBI e arriverà a scoprire l’esistenza di un dispositivo che permette di osservare il passato. Carlin decide di sfruttare questo dispositivo al fine di prevenire l’attentato e salvare anche Claire. Doug scopre infatti che con il dispositivo può anche viaggiare nel tempo e, nonostante tutti i rischi, decide di farlo, anche perché si è innamorato di Claire e vuole salvarla a tutti i costi. Ci riuscirà?

Questo film di fantascienza è in grado di tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine. Grazie alla tecnologia chiamata “Snow White”, il protagonista riuscirà a viaggiare indietro nel tempo per salvare la donna di cui si è innamorato. Ma quali saranno le conseguenze? Cosa succederà all’agente Carlin? Insomma, un film davvero imperdibile, da vedere assolutamente.

Dèjà vu: il cast del film

Come abbiamo appena visto, “Dèjà vu – Corsa contro il tempo” è un film del 2006 diretto da Tony Scott, di genere fantascienza. A seguito di un attentato, il protagonista utilizzerà una speciale tecnologia che gli consentirà di viaggiare nel tempo e cambiare quello che è successo. Nei panni dell’agente Doug Carlin troviamo l’attore statunitense Denzel Washington. Sono tanti i film in cui lo abbiamo visto recitare nel corso della sua lunga carriera, come per esempio “Il tocco del male”, “Il collezionista di ossa”, “John Q”, “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”,”Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana”, “The Equalizer – Il vendicatore”, “I Magnifici 7” e “Fino all’ultimo indizio”. Nei panni di Claire Kuchever troviamo invece l’attrice statunitense Paula Patton, che abbiamo visto recitare in film quali “Hitch – Lui sì che capisce le donne”, “Cani sciolti” e “Traffik – In trappola”. Nel cast del film anche Val Kilmer, Jim Caviezel, Adam Goldberg, Bruce Greenwood, Elden Henson ed Elle Fanning. Insomma un cast di tutto rispetto per un film di fantascienza davvero da vedere almeno una volta.

