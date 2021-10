La sesta edizione de Il Collegio inizia martedì 26 ottobre, quando su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della stagione 2021.

Davide Maroni è il concorrente de Il Collegio 6 che viene da Nova Milanese: scopriamo chi è, la sua personalità, il suo modo di fare.

Chi è Davide Maroni

Davide Maroni vive a Nova Milanese e ha 16 anni. Alto e magro, porta i capelli corti con il classico taglio rasato lateralmente e con cornrows.

Ha una personalità molto ribelle, dice, infatti, di essere allergico a ogni tipo di regola e ogni volta che ne trova davanti una, la sua reazione è subito quella di non volerla rispettare: è un vero bastian contrario! I genitori confermano questo lato del suo carattere e, anzi, aggiungono che Davide ha una buona dose di testardaggine.

In ogni discussione o ragionamento, quindi, come dice sua mamma, c’è solo una persona che ha l’ultima parola ed è lui!

Il look di Davide

Il look di Davide Maroni è casual-sportivo e sembra amare molti colori anche vivaci: indossa t-shirt, cappellino con visiera, felpe con cappuccio. Nel video di presentazione de Il Collegio 6, però, ha preferito vestirsi di nero indossando una collana girocollo argentata.

Dalle foto sul suo profilo Instagram e, soprattutto, dai video che posta su Tik Tok, che sono tutti in primo piano, si nota anche che è molto consapevole del suo fascino: farà il rubacuori all’interno del collegio?

Sua mamma, infatti, ha anche raccontato che, a parte il suo lato ribelle, Davide ha anche un lato molto dolce.

Davide Maroni e Il Collegio

Davide Maroni è stato adottato quando era molto piccolo e considera i suoi genitori adottivi a tutti gli effetti i suoi veri genitori, ha un legame davvero molto forte con loro.

Ha una personalità particolare che, come dice suo padre, è abbastanza complessa, quindi a volte non è facile capirlo. A questo, però, si aggiunge il suo modo di fare sicuro e deciso. Secondo sua mamma, una volta entrato ne Il Collegio, se ci sarà qualche situazione che non accetterà o che non gli piacerà, avrà sicuramente modo di dirlo.

Come si troverà Davide Maroni, con il suo carattere ribelle, a vivere questa esperienza lontano da casa e, soprattutto, a dover passare tanti giorni in un ambiente in cui ci sono tante regole da seguire? Lo scopriremo da martedì 26 ottobre.

