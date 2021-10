La data di martedì 26 ottobre è quella della prima puntata della sesta stagione de Il Collegio. Nato da un format inglese, il docu-reality ha avuto un grande successo anche in Italia, dove è iniziato nel 2017. Elisa Cimbaro fa parte del cast di questa edizione: scopriamo chi è, qualche curiosità su di lei e che tipo di collegiale potrebbe essere.

Chi è Elisa Cimbaro

Elisa ha 15 anni e vive a Tarvisio, località in provincia di Udine, che, però, non sente adeguata a lei. E’, infatti, un paese piccolo, di circa 5 mila abitanti, che non la fa sentire a suo agio.

Capelli lunghi, occhi scuri, Elisa Cimbaro non si sente a suo agio neppure con i suoi coetanei. Dice di essere nata in un’epoca sbagliata, ama tutto quello che è raffinato e di classe e che, quindi, non appartiene a questo periodo storic.

Alla musica di oggi, ad esempio, preferisce le canzoni di Frank Sinatra.

Il look di Elisa è molto particolare e la descrive subito come ragazza davvero fuori dalle regole e, soprattutto, fuori dalle mode e dal tempo. Ama, infatti, gli abiti vintage di stile gotico, quindi essenzialmente, di colore nero e lunghi, che trova più eleganti. Cura anche molto i dettagli: usa lo smalto nero e indossa anelli e orecchini di stile antico.

Nel video di presentazione girato per Il Collegio 6 non utilizza molto make-up, a parte il mascara e un leggero gloss sulle labbra di colore rosa delicato. Nelle foto sul suo profilo Instagram, invece, la vediamo con il classico make-up gotico: labbra nere e occhi in primo piano.

Elisa Cimbaro nel collegio

I suoi genitori dicono che, forse, Elisa è davvero venuta fuori dal passato e sperano che all’interno del collegio possa trovare nuovi amici e anche – perché no? – qualcuno che possa apprezzarla per il suo modo di essere così originale e unico.

Elisa Cimbaro dice di avere voluto partecipare a Il Collegio 6 per potersi confrontare con le ragazze e i ragazzi della sua generazione, ma con cui ha poco e niente in comune.

Sarà, quindi, una bella sfida per lei, che, però, potrebbe essere più avvantaggiata degli altri: amando così tanto le epoche del passato, probabilmente non soffrirà troppo né delle limitazioni tecnologiche, né delle regole, ma questo lo scopriremo da martedì 26 ottobre.

