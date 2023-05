David di Donatello 2023: gli outfit e i look del red carpet

Anche i David di Donatello calano il sipario. Il 10 maggio 2023 si è svolta la cerimonia di premiazione della 68esima edizione dei David di Donatello e gli Studi Lumina, siti a Roma, si sono illuminati di eleganza e di stile. Il red carpet, però, è stato l’unico elemento di colore della serata: pare che le celebrità abbiano puntato tutte (o quasi) su outfit total black.

David di Donatello 2023: il total black conquista il red carpet

Quando si parla di cerimonie e di premi l’eleganza è quasi sempre la padrona della scena. I David di Donatello 2023, di eleganza, ne sanno qualcosa. Il 10 maggio 2023 è andata in scena la 68esima edizione e il red carpet dell’evento si è riempito di outfit memorabili, di raffinata eleganza e di grandi personalità importanti. Una cosa, però, ha catturato gli obiettivi dei flash: la grandissima quantità di outfit total black. Quasi tutte le celebrità invitate al grande evento, infatti, si sono lasciate affascinare dal nero e il risultato è stato quasi unanime, a parte qualche trasparenza sensuale e qualche tocco di colore in qua e in là.

Gli abiti prediletti dalle donne? Tubini neri senza ombra di dubbio, ma anche slip dress femminili, modelli monospalla e qualche abito a fascia. Per gli uomini, invece, via di smoking total black e papillon.

Gli abiti più “originali” dei David di Donatello 2023

A rendere l’atmosfera dei David di Donatello 2023 meno classica in fatto di fashion style, ci hanno pensato alcune attrici e la co-conduttrice della cerimonia, Matilde Gioli.

Partendo proprio da quest’ultima, infatti, c’è da dire che si è distinta dal resto dei defilé e ha pensato di osare un po’ di più. Il pubblico l’ha vista condurre assieme a Carlo Conti in un abito gold firmato Micheal Kors Collection: maniche lunghe, lunghezza poco sopra la caviglia e un profondissimo scollo fino a metà pancia. Un tocco di luce particolarmente apprezzato. Il secondo outfit, invece, è sì total black, ma c’è sempre un punto di originalità e di audacia che male non fa. Gioli, infatti, ha scelto un outfit di Giorgio Armani Privé: cascata di brillantini su un top che lascia scoperte spalle e braccia e da cui parte una specie di soprabito trasparente lungo fino ai piedi. Sotto, un paio di leggings neri che lasciano scoperta una piccola parte di pelle e décolleté super en pendant.

Sulla scia della luce anche Benedetta Porcaroli, che è arrivata sul red carpet indossando un abito monospalla di Gucci con trama pseudo damascata molto chic. Elodie, invece, punta al nero ma lo fa seguendo il suo stile iper femminile: abito Valentino vedo non-vedi con tanto di “mantello” legato sulle spalle: trasparenze giuste, eleganza pure, per non parlare dei gioielli Tiffany super chic. Accanto a Elodie c’è anche Joan Thiele, che la segue nello stile “mantello” e sfoggia un outfit firmato Del Core: body total black sotto, soprabito trasparente con applicazione di perle bianche sopra. I guanti azzurri pastello, infine, rendono il tutto ancora più personale.

C’è chi, nel turbine del total black, ha preferito un outfit total white e a farlo è stata Paola Cortellesi. Sorridente e carismatica, l’attrice ha optato per un completo giacca-pantalone firmato Giorgio Armani. Eterea ed elegante, ma molti non sono stati d’accordo con la nuance selezionata.

La moda dei David di Donatello 2023 si fa nera e si fa elegante. Qualcuno punta al “diverso”, qualcuno rimane fedele al “classico”. La moda, come per ogni edizione, conquista sempre e fa discutere.