Scopriamo insieme le tendenze capelli e make up viste alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023.

Ieri, mercoledì 10 maggio 2023, si è svolta la 68esima edizione dei David di Donatello, presso i Lumina Studio di Roma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le tendenze capelli e make-up viste sul red carpet.

David di Donatello 2023

Il 10 maggio sera, in diretta su Rai 1, si è svolta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale, arrivato alla sua 68esima edizione. Alla conduzione dell’evento c’è stato il conduttore televisivo e radiofonico Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli. Il premio come miglior film è andato a “Le otto montagne“, mentre i premi come miglior attrice e miglior attore sono andati rispettivamente a Barbara Ronchi e Fabrizio Giufini.

David di Donatello 2023: tendenze capelli e make-up

Sul palco del Lumina Studio di Roma abbiamo visto sfoggiare acconciature e look davvero strabilianti, tra labbra accese e seducenti e capelli ondulati che anticipano la stagione estiva. Vediamo insieme alcuni look dei partecipanti alla serata dedicata al grande cinema: