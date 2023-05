La 68esima edizione dei David di Donatello è pronta ad andare in scena. È infatti prevista per mercoledì 10 maggio 2023 il debutto della cerimonia, condotta da Carlo Conti e da Matilde Gioli, per la prima volta co-conduttrice.

David di Donatello 2023: i pronostici

C’è tanta attesa per l’avvio della nuova edizione dei David di Donatello 2023. Le candidature al noto premio sono numerosissime e le previsioni sono quasi tutte concordi.

Tra i vari titoli partecipanti al premio, infatti, ce ne sono alcuni che sono in vetta alle classifiche dei “pronostici”. Le categorie in gara sono tante, perciò è abbastanza complesso essere certi di chi vincerà che cosa.

I pronostici per il Miglior Film

La prima categoria da prendere in considerazione è quella, ovviamente, dei film. Pare che in vetta alla classifica ci siano:

Esterno notte – Marco Bellocchio Nostalgia – Mario Martone Le otto montagne – Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch Il signore delle formiche – Gianni Amelio La stranezza – Roberto Andò

I pronostici per il Miglior Regista

Gianni Amelio (Il signore delle formiche) Roberto Andò (La stranezza) Marco Bellocchio (Esterno notte) Mario Martone (Nostalgia) Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch (Le otto montagne)

I pronostici per il Miglior Attore

Alessandro Borghi (Le otto montagne) Ficarra e Picone (La stranezza) Fabrizio Gifuni (Esterno notte) Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche) Luca Marinelli (Le otto montagne)

I pronostici per la Migliore Attrice

Margherita Buy (Esterno notte) Penélope Cruz (L’immensità) Claudia Pandolfi (Siccità) Benedetta Porcaroli (Amanda) Barbara Ronchi (Settembre)

I pronostici per Migliore attore non protagonista

Francesco Di Leva (Nostalgia) Elio Germano (Il signore delle formiche) Fausto Russo Alesi (Esterno notte) Toni Servillo (Esterno notte) Filippo Timi (Le otto montagne)

I pronostici per Migliore attrice non protagonista

Giulia Andò (La stranezza) Emanuela Fanelli (Siccità) Daniela Marra (Esterno notte) Giovanna Mezzogiorno (Amanda) Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

I pronostici per Migliore sceneggiatura

Astolfo – Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello Chiara – Susanna Nicchiarelli Esterno notte – Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino L’immensità – Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni Il signore delle formiche – Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava La stranezza – Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso

I pronostici per Migliore sceneggiatura non originale

Bentu – Salvatore Mereu Brado – Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart Il colibrì – Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo Le otto montagne – Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch Nostalgia – Mario Martone, Ippolita Di Majo

I pronostici per Migliore regista esordiente

Carolina Cavalli (Amanda) Niccolò Falsetti (Margini) Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa) Giulia Louise Steigerwalt (Settembre) Jasmine Trinca (Marcel!)

I pronostici per Migliore colonna sonora

Esterno notte – Fabio Massimo Capogrosso Le otto montagne – Daniel Norgren Il pataffio – Stefano Bollani Siccità – Franco Piersanti La stranezza – Michele Braga, Emanuele Bossi

Sono talmente tanti i titoli in gara che stabilire con certezza chi vincerà è compito arduo, per non dire impossibile. Intanto l’attesa si fa sentire e la serata di premiazione è sempre più vicina. Per non perdervela, sintonizzatevi su Rai 1 mercoledì 10 maggio 2023 in prima serata, verso le 21:30.